Julieta Piñeres recordó la enfermedad de transmisión sexual que padeció hace algún tiempo

Julieta Piñeres es una recordada modelo y presentadora oriunda de Cartagena, que inició en el modelaje desde muy joven, alcanzando una extensa carrera en la industria. A pesar de haber estudiado Antropología, su pasión y desarrollo profesional la llevaron a la televisión, donde se destacó por ser presentadora de Estilo RCN, y posteriormente se unió al equipo de noticias de CM&.

A lo largo de su carrera, ha sido vocera sobre temas de salud y ha compartido detalles de su vida personal, incluyendo su rol como mamá de su hija Olivia. Hace dos años, Piñeres hizo una confesión con el fin de ayudar a más mujeres que han pasado por su situación, pues la presentadora tuvo VPH (Virus del Papiloma Humano) y en aquel momento expresó: “hoy finalmente le puse la cara a uno de mis secretos mejor guardados. Me quito un peso de encima porque aunque es muy común, poco se habla de eso”.

Lo más difícil del caso fue que esa enfermedad se le convirtió en un pre cáncer de cuello uterino y por estos días, debido a la conmemoración de la eliminación del cáncer de cuello uterino el día 17 de noviembre, recordó su historia. En su video indica que 8 de 10 personas en el mundo la contraen, pues es una de las enfermedades o infecciones más comunes y que ella en su momento desconocía, pero al conocer más a fondo, decidió alzar su voz.

¿Qué es el VPH?

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más comunes a nivel mundial, clasificada dentro de una familia de virus que afecta la piel y las mucosas. Existen más de 200 tipos de VPH; algunos se consideran de bajo riesgo y suelen causar verrugas genitale, mientras que otros son de alto riesgo y pueden provocar cambios precancerosos y, eventualmente, cáncer, siendo el más frecuente el cáncer de cuello uterino.

La mayoría de las infecciones por VPH son asintomáticas y transitorias, resueltas por el sistema inmunológico del cuerpo, pero la infección persistente con los tipos de alto riesgo es la principal causa de varios cánceres anogenitales y orofaríngeos.