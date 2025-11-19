Es oficial: Grupo Frontera llega a Colombia con su gira ‘Triste, pero bien c*bron’ y anuncia fechas en estas ciudades

Grupo Frontera es una agrupación mexicano-estadounidense de música regional mexicana que ha conquistado el panorama global. Su estilo se enfoca en la cumbia norteña y la música tejana, logrando fusionarlas con toques modernos de pop y country.

En medio de la amplia visibilidad alcanzada, Páramo Presenta confirmó el regreso de Grupo Frontera a Colombia, anunciando que su concierto se dará el próximo 16 de abril, el cual tendrá lugar en el Movistar Arena y las boletas estarán disponibles desde TuBoleta para venta general desde el 21 de noviembre.

Cabe resaltar que la banda regional también estará en Cali el próximo 17 de abril y en Medellín el 19 de abril. Grupo frontera bajo su gira ‘Triste, pero bien c*bron’, buscará seguir cautivando a su público, iniciando el 28 de marzo en Monterrey, Nuevo León, México, para luego recorrer diferentes países como Colombia, Costa Rica, Honduras, entre otros.

¿Cuándo fue el último concierto de Grupo Frontera en Colombia?

Luego de que se anunciara el concierto de Grupo Frontera para el 27 de julio de 2023 y posteriormente fuera cancelado por algunos inconvenientes. El grupo de música regional mexicana estuvo haciendo parte del Festival Estéreo Pícnic 2024, siendo este su debut en Colombia y ahora tras el anuncio de Páramo Presenta sus fieles fanáticos están más que emocionados por su regreso al país.

¿Cuáles son las fechas de la gira de Grupo Frontera?