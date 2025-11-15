Con el sello de la salsa: Marc Anthony conquistó Bogotá y revivió la fiesta latina en el Coliseo Medplus

El ícono de la salsa, Marc Anthony, regresó a Bogotá este 13 de noviembre, poniendo fin a una espera de más de dos años por parte de sus seguidores. El artista reunió a sus fieles fanáticos en el Coliseo Medplus, quienes llegaron al lugar desde las primeras horas, listos para vivir la gran fiesta de la salsa.

La noche salsera comenzó con la energía de Willy García, exintegrante del Grupo Niche. El artista encendió la pista con un repertorio potente que incluyó éxitos como ‘Si me faltas tú’, ‘Gotas de lluvia’ y ‘No quiero dormir’, poniendo a bailar a los asistentes desde el primer momento. Su show preparó el ambiente, creando la atmósfera perfecta para la llegada del artista principal y por supuesto, agradeciendo al público por el cariño y la energía brindada.

Con el paso de las horas, la emoción alcanzó su punto máximo. Sobre las once de la noche, Marc Anthony hizo su entrada triunfal en el Coliseo Medplus ante la ovación de los cientos de asistentes y el icono de la salsa le dio paso a una ola de éxitos inolvidables y emblemáticos. El público cantó a todo pulmón himnos de amor y desamor como ‘Valió la pena’, ‘Te conozco bien’, la nostálgica ‘Y hubo alguien’, la aclamada ‘Hasta ayer’, la vibrante ‘Flor pálida’, la poderosa ‘Contra la corriente’ y la eufórica ‘Tu amor me hace bien’.

La energía de Marc Anthony se apoderó del Coliseo Medplus, cautivando al público con cada interpretación que demostraba el cariño incondicional de los asistentes. Sin embargo, uno de los momentos más destacados se dio cuando el artista detuvo el show por unos segundos, pues la emoción lo superó. Muy conmovido por el amor de sus fanáticos a lo largo de los años, Marc Anthony se arrodilló ante el público en un gesto de profundo y sentido agradecimiento.

Tras más de dos horas de un gran repertorio, el final del concierto se acercaba, pero el público pedía mucho más. Ante la euforia y los incesantes aplausos, Marc Anthony no pudo negarse ante este pedido y en un gesto espontáneo, el artista detuvo el cierre y pidió a su banda tocar una más. Con esta inesperada adición selló con broche de oro su esperado show en Bogotá, dejando a los asistentes ovacionando de pie tras disfrutar cada minuto y cada canción de su regreso a la capital.

Sin embargo, la noche musical esperaba otra sorpresa, pues la cuota final estuvo a cargo del género popular con la presentación de Jessi Uribe. Tras el cierre de Marc Anthony, el artista colombiano no dudó en expresar su profunda admiración y cariño por el ícono de la salsa, honrando su presencia. Luego, Uribe se adueñó del escenario, dándole un giro total a la noche con canciones como ‘Dulce pecado’, ‘Si me ven llorando’, ‘Ok’ y ‘La conquista’. De esta manera, la noche culminó con un vibrante encuentro de salsa y despecho, dejando a Bogotá con la sensación de haber presenciado a grandes artistas de la música latina.

El regreso de Marc Anthony a Bogotá trascendió el simple espectáculo musical para convertirse en una celebración de su legado salsero. Más allá del repertorio y la emoción de cada uno de sus éxitos, la noche demostró que el poder de su voz se mantiene con el paso del tiempo y cómo sus letras sobre el amor y el despecho siguen resonando profundamente en el alma latina, dejando una huella imborrable hasta su próximo encuentro con la capital.