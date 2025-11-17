“Me tocaba pegarle de verdad”: Luly Bossa revivió su época como la ‘novia’ de Carlos Vives

Luly Bossa se ha ganado un lugar único en la televisión colombiana gracias a su talento, carisma y una presencia escénica que ha acompañado a varias generaciones de televidentes. A lo largo de su carrera, ha protagonizado producciones icónicas y ha construido una comunidad sólida en redes sociales, donde se muestra tal cual es: transparente, directa y dispuesta a compartir tanto sus proyectos profesionales como los procesos personales que ha enfrentado, especialmente tras la partida de su hijo Ángelo.

Le puede interesar: Carlos Vives celebró los 30 años de “La Tierra del Olvido” en Tiny Desk por el Mes de la Herencia Latina

Sin embargo, en los últimos días, la actriz volvió a captar la atención del público por una revelación hecha en su entrevista con Laura Acuña para La sala de Laura Acuña. Allí, entre risas, sinceridad y nostalgia, Luly desempolvó una anécdota que dejó a más de uno sorprendido.

En la conversación, Bossa recordó cómo durante sus primeros años en la televisión, ella no formaba parte del círculo social en el que solían moverse las celebridades de la época. Aunque sabía de reuniones y fiestas exclusivas, jamás fue invitada. Eso sí, lejos de afectarle, la actriz se enfocó en su trabajo y en abrir caminos con disciplina.

“Nunca me invitaban a esas vainas. Sí sabía que había lugares en los que se reunían y ajá, pero nunca estuve”, comentó sin dramatismos.

Fue en ese mismo repaso por su trayectoria que Luly recordó su paso por Contravía, producción en la que compartió elenco con Carlos Vives cuando el artista estaba en uno de los momentos más altos de su carrera tras el éxito de Gallito Ramírez. Allí, Bossa interpretó a la novia del personaje del cantante.

“La primera escena era que Carlos Vives me besaba y yo le pegaba una cachetada. Nos tocó hacer la escena ocho veces”, contó entre risas. Según recordó, la escena requería que le pegara “de verdad”, con técnica, y ella no podía evitar sentirse apenada. “Me tocaba pelear, pegarle de verdad, saber dónde darle, y yo decía: ‘¡Mier…, qué pena, llave!’”.

Entre risas, también destacó que Vives ya era todo un fenómeno en la televisión colombiana, con producciones como Gallito y Tuyo es mi corazón, por lo que para ella, entrar a un proyecto en el que él era protagonista era también un gran reto.

La anécdota, contada con el humor y desparpajo que caracterizan a Luly Bossa, se suma a los muchos recuerdos que la actriz ha acumulado a lo largo de sus 40 años de carrera, una trayectoria que el público sigue celebrando.