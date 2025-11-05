Lina Tejeiro expresó su deseo de regresar a ‘La Casa de los Famosos’, ¿cómo participante?

El reality show de La Casa de los Famosos llegó por primera vez a Colombia en el año 2024, en compañía de la plataforma VIX, la cual fue la encargada de trasmitir el 24\7 de la casa. Las presentadores de esa primer entrega fueron Carla Giraldo, Cristina Hurtado y Lina Tejeiro también hizo parte en el ámbito digital, el éxito fue tanto que se renovó en una segunda entrega a inicios de este 2025.

A pesar de que la segunda temporada trajo varios cambios, entre ellos la salida de Cristina Hurtado y de Lina Tejeiro, trajo consigo piezas que ahora son fundamentales para la tercera temporada. Se trata de Marcelo Cezán que ahora acompaña a Carla y en el After Show, Karen Sevillano, quien ganó la primera temporada y que regresa en su sección, aunque aun no se conoce quién la acompañara, a pesar de que con Vicky Berrio hicieron una gran dupla.

De esta tercera temporada, se han confirmado dos participantes elegidos por el público en votaciones, los cuales son el reconocido creador de contenido Nicolás Arrieta y Alexa Torres, recordada por imitar a Fariana en ‘Yo Me Llamo 2025′. No obstante, Lina Tejeiro en una reciente entrevista con Los40, habló de la posibilidad de volver a presentar e incluso de si participaría en la casa.

¿Lina Tejeiro volvería como presentadora a ‘La Casa de los Famosos?

La actriz comentó que si le gustaría volver a presentar en caso de que la oportunidad se le presente: “Me gusta, me parece divertido, es una manera diferente como de explorar mis talentos, no sabía que podía hacerlo, no sabía que esta lista, en ese momento me lo propusieron, hice el casting y me dijeron sí y yo “ay no”, sobre todo por el tema de estar en vivo (...) lo volvería hacer una y mil veces", expresó.

Mientras que al preguntarle si participaría en el reality, el entrevistador mencionó que Tejeiro ya había rechazado este propuesta de parte de ‘La Casa de los Famosos’ de Estados Unidos, al preguntarle por la de Colombia respondió: “No iría, mi intimidad no tiene precio, hoy no, de pronto otra tipo de reality, pero donde tenga que exponerme, donde mi intimidad este tan expuesta, no."

