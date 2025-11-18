La nueva Señorita Colombia 2025 es la Señorita Valle

La ciudad de Cartagena vive este lunes festivo la esperada gala final del Concurso Nacional de Belleza, evento en el que se elegirá a la nueva Señorita Colombia 2025.

Como nueva Señorita Colombia fue elegida María Antonia Mosquera Carvajal, Señorita Valle del Cauca.

Este año, 26 candidatas compiten por la corona tras una agenda oficial que comenzó el 10 de noviembre e incluyó actividades culturales, compromisos sociales, desfiles y evaluaciones privadas ante el jurado. La ceremonia se lleva a cabo en el Centro Internacional de Convenciones del Hotel Las Américas y es transmitida por Canal 1y las plataformas digitales del certamen, permitiendo que todo el país siga en tiempo real la noche de elección y coronación. Al finalizar la velada, Catalina Duque Abréu, actual soberana nacional, entregará su título a la ganadora.

Las semifinalistas anunciadas para continuar en competencia fueron, en este orden: Santa Marta, Cauca, Risaralda, Región Caribe, Caquetá, Chocó, Córdoba, Atlántico, Bolívar y Valle, quienes avanzaron a la siguiente fase del certamen tras superar los exigentes filtros del jurado y mantener el entusiasmo del público.

El jurado está integrado por reconocidas figuras como Andrea María Nocetti,Catherine Daza,Sofía Osíoy Melissa Varón, quienes no solo evaluarán el porte, la belleza y la pasarela, sino también las capacidades de liderazgo,comunicaciónyproyección internacional de cada aspirante.

La nuevaSeñorita Colombiainiciará desde este martes su agenda oficial en Cartagena, mientras en el país crece el debate sobre el futuro del concurso y la pérdida de su esplendor tradicional.

Los reconocimientos especiales también tuvieron protagonismo durante la velada. En la categoría de mejor traje artesanal, la votación del público destacó la propuesta de la Señorita Bolívar, mientras que la decisión del jurado otorgó este mismo mérito a la Señorita Valle, quien se llevó aplausos por el detallado trabajo de su atuendo.

Por su parte, el galardón a la Mejor Compañera recayó en la Señorita Región Caribe, un premio que exalta los valores de solidaridad, trabajo en equipo y armonía entre las participantes.

De igual forma, los reconocimientos institucionales se hicieron presentes: la Señorita Santander fue nombrada Reina de la Policía, mientras que la Señorita Tolima recibió el título de Capitana Armada – Escuela Naval Almirante Padilla, honores que destacan el vínculo del certamen con las Fuerzas Militares y de Policía.

La noche también premió el porte y el estilo sobre la pasarela. La Señorita Valle obtuvo el título de Señorita Elegancia Primatela, consolidándose como una de las grandes protagonistas de la gala al sumar su segundo reconocimiento en la competencia.