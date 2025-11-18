Juliana tuvo noble gesto con colombiano que fue agredido por cantar en el metro de Nueva York

Hacia inicios del mes de octubre, del presente año, el musico y filmaker, Alejo Portela compartió por medio de su TikTok @alejoportelaa el momento exacto en el que un cuidadano de la ciudad de Nueva York lo agrede sin razón alguna y de un momento a otro, hecho que generó indignación en redes sociales.

El colombiano se ha hecho viral en varias ocasiones por tocar el acordeón e interpretar canciones del genero vallenato en el metro de la gran manzana, logrando conectar con más de un latino o colombiano que se le eriza la piel al escuchar los sonidos de su tierra. Sin embargo, en su más reciente video, captó cuando un hombre de la nada se acerca y patea su micrófono, junto al lugar donde dejan las propinas.

Esto generó indignación, pues el hombre proveniente de Colombia no estaba haciendo nada que provocara al otro ciudadano, simplemente cantando varios temas que exaltan la cultura de su país. Dicho video habría llegado hasta Juliana Velásquez, artista colombiana que por estos días estaría visitando la Gran manzana, por lo que no dudo en buscar a Alejo Portela para cantar juntos su canción ‘La Colombiana’.

La bogotana inició el video recordando lo que le había sucedido a Alejo y lo catalogó como un “colombiano muy valiente”, para después empezar a cantar en el mismo lugar, el metro de Nueva York. Mientras tanto, varias personas se acercaron para ver su interpretación y en los comentarios del video publicado, los internautas exaltaron la humildad de la artista y pusieron en alto el ser colombiano.

“Repitan esto, ser colombiano es una chimba”, “Se me salen las lagrimas, eso es Colombia, eso es Juliana, eso es Alejo”, “Llore, Colombia es mucho para este mundo”, “Eso es es hacer patria, sin importar cual sea el escenario, viva Colombia y los colombianos por el mundo”, son alguno de los comentarios en la publicación.