¿El Bad Bunny costeño? Beéle añadió nueva fecha a sus shows en el Movistar Arena

Brandon de Jesús López, es el nombre de pila de uno de los cantantes más reconocidos en Colombia, Beéle, joven que se apoderó del Movistar Arena de Bogotá en los últimos días, rompiendo récord en presentaciones seguidas en este escenario. Justamente su equipo confirmó una nueva fecha de las seis que ya realizó.

Desde el pasado 14 de noviembre, este escenario capitalino se ha vestido de puro sabor costeño y ‘coletas’ expresiones con las presentaciones del intérprete de ‘Morena’, quien ha sorprendido a los asistentes a sus conciertos con varios invitados especiales, dentro de ellos el puertorriqueño Ozuna y el rapero Nampa.

Ozuna y Beéle (Suministrada)

Precisamente en su presentación del pasado lunes 17 de noviembre, el barranquillero dejó a todos los asistentes boquiabiertos al revelar que hará una séptima presentación en el recinto, extendiendo sus salidas hasta el próximo jueves 20.

Lo realizado por Beéle lo han llevado a ser comparado con el mismísimo Bad Bunny, artista que realizó 31 conciertos en el ‘Choliseo’ de la isla del encanto; para después de eso iniciar su gira global en la que visitará la ciudad de Medellín los próximos 23,24 y 25 de enero.

¿Qué dice la ley sobre la difusión de videos íntimos sin consentimiento?

Tras la divulgación de un video intímo de Beéle y su expareja Isabella Ladera, fueron muchos los internautas que lo compartieron sin su consentimiento, lo que los podría llevar a graves sanciones.

En Colombia, este tipo de hechos tiene consecuencias legales. La legislación contempla que los videos de carácter sexual son considerados “datos sensibles”, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales, por lo que su difusión indebida puede acarrear penas de prisión y sanciones económicas.

De igual forma, el Código Penal establece en su artículo 220 que quien realice imputaciones deshonrosas contra otra persona puede ser condenado a entre 16 y 54 meses de cárcel, además de multas que van desde 13,33 hasta 1.500 salarios mínimos legales vigentes. El artículo 226 señala que estas mismas sanciones aplican a quien, mediante actos directos, agravie la dignidad de otra persona.