Conozca a Luisa, la modelo que es novia de James Rodríguez y es 11 años menor que él

Luego del amistoso entre Colombia y Nueva Zelanda, James Rodríguez volvió a ser tendencia, pero esta vez por motivos fuera de la cancha. Tras el triunfo de la Selección, el capitán celebró en el campo con su familia, acompañado de su hijo menor y de Salomé, momento que enterneció a los aficionados y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Sin embargo, lo que más llamó la atención ocurrió en las gradas. En uno de los palcos del estadio Nou Camp en Guanajuato, México, varios asistentes notaron la presencia de Luisa Duque, la modelo colombiana con quien se rumoraba desde hace meses que James mantenía una relación.

Al finalizar el partido, James fue visto saliendo del estadio junto a Luisa Duque, compartiendo gestos de afecto que, según testigos, confirmaron lo que muchos sospechaban, el futbolista y la modelo sí estarían en una relación.

Duque, de 22 años y oriunda de Pereira, ha ganado relevancia en redes sociales, donde supera los 83.000 seguidores en Instagram. Su presencia junto a la familia del jugador no pasó desapercibida, y varios internautas recordaron que desde junio y julio de 2024 el futbolista ya había dejado “likes” en varias de sus publicaciones.

Estos detalles alimentan la teoría de que la relación habría comenzado alrededor del tiempo de la Copa América 2024, donde también fue vista cerca del círculo cercano del 10 colombiano.

Una relación que se mantiene fuera de redes

Aunque las apariciones públicas comienzan a dar pistas, James Rodríguez y Luisa Duque han optado por mantener su relación lejos de la exposición digital. Ninguno de los dos ha publicado fotos juntos ni hecho declaraciones al respecto, por lo que las únicas imágenes disponibles son las captadas por asistentes y compartidas por usuarios en redes sociales.

Por ahora, la vida sentimental del capitán de la Selección vuelve a dar de qué hablar, mientras las imágenes de su celebración familiar y su salida junto a Luisa Duque continúan circulando y generando conversación entre los hinchas.