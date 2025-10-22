“¿Para la salud no hay plata?”: La Liendra reveló que quieren pagarle 1000 millones de pesos en una campaña

La Liendra, creador de contenido y cuyo nombre de pila es Mauricio Gómez, comenzó su carrera en redes sociales en 2017, es oriundo de La Tebaida, Quindío; y se hizo viral por sus videos humorísticos y su estilo directo, logrando conectar rápidamente con el público joven. En una de sus recientes publicaciones reveló que políticos lo han estado buscando para que se vincule a la actual campaña electoral y que estarían dispuestos a pagarle 1000 millones de pesos.

El creador de contenido aseguró que no le interesa involucrarse con ninguna campaña y que participará en las elecciones como un ciudadano colombiano más.

“Me mamé. No voy a ser grosero, pero ya tenía que salir a decir este comunicado. Lo siento, pero entiendan que por favor, este pechito, La Liendra, no va a ser parte de ninguna campaña política, ¡Ninguna!“, dijo en la primera parte del video que se conoce a través de las redes sociales.

Luego, reveló la cantidad de dinero que le ofrecieron y que le pareció absurdo.

“Es que tenemos 1000 millones de pesos, solo debes acompañarnos y ¡No! Gracias, no me interesa. ¿Cómo puede haber plata pata pagarle a un pelado como yo 1000 millones de pesos y la salud mal, las calles mal, la educación mal? O sea, plata sí hay, sino pa’ ciertas cosas, pero no me interesa, gracias por la oferta", agregó el creador de contenido.

Además, aseguró que está seguro que le seguirán insistiendo, “apuesto que la quieren subir, la quieren incrementar. Me han llegado ofertas de diferentes personas y lo único que les voy a decir es que si me llega otra oferta más, voy a exponer a las personas y a los políticos. Así que por favor no me busquen, no me interesa. Como ciudadano voy a votar por quien yo desee, pero no me voy a meter en política”.