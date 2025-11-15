Raúl Ocampo reaparece en redes tras la polémica con familia de Alejandra Villafañe; está en otro país

Raúl Ocampo volvió a ocupar los titulares de redes sociales y medios nacionales luego de una emotiva entrevista que concedió a Juan Pablo Raba para el pódcast Los hombres sí lloran. En la conversación, el actor recordó uno de los capítulos más dolorosos de su vida, la partida de su pareja, la actriz Alejandra Villafañe.

Durante el diálogo, Ocampo evocó con profunda sensibilidad el momento en que acompañó a Villafañe en sus últimos instantes, compartiendo detalles íntimos de una despedida que lo marcó profundamente. Sus palabras, cargadas de nostalgia, buscaban mostrar la vulnerabilidad masculina y el impacto emocional que vivió a su lado.

Sin embargo, sus declaraciones abrieron una fuerte controversia en redes sociales. Usuarios criticaron la forma en que contó los hechos y cuestionaron la exposición pública de aspectos íntimos relacionados con la enfermedad y los últimos días de la actriz. La tensión aumentó cuando Claudia Villafañe, prima de la fallecida, reaccionó desde Instagram, donde también salió a relucir una demanda interpuesta por Ocampo contra la familia de su excompañera sentimental.

Este cruce de mensajes avivó las críticas hacia el actor, con comentarios que ponían en duda su comportamiento durante la enfermedad de Villafañe y sus decisiones posteriores. Frente al estallido mediático, Ocampo optó por guardar silencio y no responder públicamente a los señalamientos.

Aun así, el actor reapareció en redes sociales este 15 de noviembre, aunque sin referirse a la polémica. En una serie de videos publicados en sus historias, se mostró en el aeropuerto anunciando un viaje a Chile, donde visitará un reconocido viñedo. Posteriormente, desde el avión, compartió su emoción por conocer el país por primera vez.

“Hola. Yo por acá en el aeropuerto recibiendo la noticia hermosa que me voy a conocer un viñedo de fama mundial”, escribió Ocampo, dando señales de tranquilidad en medio de uno de los momentos más tensos de su exposición mediática reciente.