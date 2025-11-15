Jhonny Rivera ofrece recompensa tras valiosa pérdida que sufrió su madre tras grave hurto

El cantante de música popular Jhonny Rivera encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que una carpeta que contenía información médica esencial de su madre, María Valencia, fue robada recientemente. El artista compartió la situación a través de sus redes sociales, donde pidió colaboración urgente para recuperar los documentos extraviados.

Según relató Rivera, la desaparición ocurrió tras un hurto sufrido por uno de sus colaboradores. Entre los objetos sustraídos estaba una carpeta azul con negro que almacenaba diagnósticos, historiales clínicos y datos clave para los controles y tratamientos de su mamá. Aunque para los ladrones la carpeta no representaría ningún valor, para la familia es un archivo difícil de reemplazar y fundamental para el adecuado seguimiento médico de María Valencia.

Con evidente preocupación, el artista resaltó la gravedad del hecho, explicando que la pérdida del material podría retrasar citas especializadas y complicar el acceso a información indispensable para los médicos. Por ese motivo, decidió recurrir a sus seguidores y a la ciudadanía con un llamado urgente:

“Si alguien quiere ganarse unos pesitos, les voy a dejar un número. La carpeta es azul con negro. Recuperar esas historias no es tan fácil porque ahí están todos los especialistas que la han visto en Bogotá, Medellín, en todo lado”, expresó Rivera en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El cantante ofreció una recompensa económica a cualquier persona que pueda aportar información certera sobre el paradero de la carpeta. Incluso compartió un número de contacto para recibir datos que permitan localizarla, reiterando que su único interés es recuperarla cuanto antes.

Rivera también aclaró que no busca iniciar polémicas ni señalar responsables, sino resolver la emergencia rápidamente, pues reconstruir el historial clínico de su madre sería un proceso largo y engorroso en los distintos centros médicos donde ha sido atendida.

Hasta el momento, no se conocen nuevas actualizaciones sobre la búsqueda. Sin embargo, Rivera continúa recibiendo mensajes de apoyo y solidaridad de parte de sus seguidores, quienes han difundido la información para ampliar las posibilidades de hallar los documentos.



