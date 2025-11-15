¿Boda secreta?: La verdad detrás de la presunta boda escondida de Jhonny Rivera

El risaraldense Jhonny Rivera, uno de los grandes de la música popular gracias a éxitos como ‘Mi decisión’, ‘El intenso’, ‘Tomando cerveza’, ‘Siga bebiendo’ y ‘El extraño’, no solo da de qué hablar por su talento, sino también por su vida sentimental. Esta vez, la que subió la temperatura de las redes fue su joven prometida, quien por fin aclaró si la pareja ya se casó a escondidas o si la esperada boda sigue siendo un misterio que tiene a sus seguidores.

El 2025 ha sido un año de grandes triunfos para el risaraldense, quien celebró sus 20 años de carrera con dos conciertos históricos en el Movistar Arena de Bogotá, el 3 de mayo y el 13 de septiembre. En uno de esos shows, Jhonny sorprendió a miles al arrodillarse y pedirle matrimonio a Jenny López, quien aceptó sin dudar ante más de 13.000 personas. Desde entonces, la relación ha fluido como miel sobre hojuelas, fortalecida además por la buena relación que Jenny mantiene con Luz Galeano, expareja del cantante.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Jhonny Rivera está dando millonaria recompensa para quien le ayude con delicado problema con su mamá

Jhonny Rivera Instagram

Después de esta situación, mucho se ha especulado sobre la boda y la misma López se ha encargado de dar varios detallitos en sus redes. “Se celebrará en el mes de febrero en la ciudad de Pereira. Será una boda pequeña, familiar y muy sencilla; y se realizará por la iglesia”, adicionalmente la mujer de 22 años aseguró que aún no ha hecho las gestiones para la compra del vestido que llevará ese día.

A todo esto se le sumó que muchos de los fans de la ‘parejita’ especularon que ellos se habían casado a escondidas, algo que ambos desmintieron al asegurar que todo se trataba de algunos montajes que han hecho varios grupos de fans.