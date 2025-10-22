Jhonny Rivera sorprendió a fans con noticia que lo alejará de Colombia próximamente

Con dos décadas de carrera musical, el pererirano Jhonny Rivera se ha ganado a pulso la distinción de ser un referente de la música popular, artista que no solo se caracteriza por su talento frente a los micrófonos, también por la cercanía que tiene con sus fans, a quienes recientemente les dio a conocer una noticia que lo llevará próximamente a salir de Colombia.

PUBLICIDAD

Rivera vive uno de los momentos más felices de su vida, no solo por los dos ‘sold out’ que logró en el Movistar Arena de Bogotá, a esto se le suma la alegría que le generó ver a su hijo Andy Rivera llenar esta misma plaza, con un concierto inolvidable realizado el pasado sábado 18 de octubre.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Jhonny Rivera le pidió disculpas de corazón a los habitantes de Cota tras fallas en su concierto

Concierto de Jhonny Rivera Concierto de Jhonny Rivera (@jhonnyrivera)

Tras el triunfo de su ‘retoño’, Jhonny aprovechó su perfil de Instagram, para realizar una dinámica de preguntas y respuestas, en la que reveló la alegría que le generó el recibir una noticias directamente desde los Estados Unidos.

Por medio de una de sus historias, en esta plataforma en la que acumula 3,4 millones de seguidores, Rivera dio a conocer que ya le fueron aprobadas las visas a él y a todos sus músicos, lo que le permitirá hacer nuevamente una gira por el país, del norte; algo que lleva muchos años sin realizar y que lo tiene totalmente entusiasmado.

Justamente en uno de los últimos viajes de Jhonny a EE.UU, la novia del artista, Jenny López, reveló algunos detalles de la futura boda que tendrán: “Se celebrará en el mes de febrero en la ciudad de Pereira. Será una boda pequeña, familiar y muy sencilla; y se realizará por la iglesia”, adicionalmente la mujer de 22 años aseguró que aún no ha hecho las gestiones para la compra del vestido que llevará ese día.