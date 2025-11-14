Influencer de izquierda, Lali Fernando, reveló la “peligrosa” propuesta que le hizo Israel

Varias influencers colombianas y figuras públicas como: Kika Nieto, Nicolás de Zubiría, Johanna Fadul, María Clara Rodríguez, Daniela Vidal, Mauro Mejía, Pedro Jose Pallares, están en el centro de la polémica luego del viaje que realizaron a Israel, el cual habría sido pagado por este territorio, en medio de la tensión que se vive por el conflicto con Palestina, que ha dejado a miles de muertos

Tras esta situación son muchas las voces de rechazo que han salido a relucir; y también algunas declaraciones de los implicados, dentro de ellas la de Kika, quien aseguró que no había ningún tipo de guion sobre lo que tenían que decir o hacer, y que todo se trataba de un canje.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Carlos Vargas afirmó que rechazó el viaje a Israel y criticó la respuesta de los influencers: “es un genocidio”

Influencers en Israel y Yeferson Cossio (@yefersoncossio @luciaaldana)

“Aunque sé que es lo que muchos desearían escuchar, la verdad es que yo no puedo venir a decirles que estoy arrepentida de haber viajado a un país y no es porque apruebe lo que su gobierno hace, porque no y tampoco es porque ignore la violación de los derechos humanos (...) no le veo lógica, me encantaría darles la razón, pero no le veo lógica”, manifestó la mujer que hace parte del programa ‘Mujeres Sin Filtro’

Luego de que salieran a salir estas declaraciones, otras reconocidas figuras de la farándula y las redes sociales dieron a conocer que rechazaron con contundencia esta invitación, dentro de ellos el presentador de ‘La Red Caracol’, Carlos Vargas.

Otro que también salió a hablar al respecto fue el joven opinador Lali Fernando Riasco, cuyo contenido se caracteriza, entre otras cosas, sobre el análisis de problemáticas que enfrenta la población del Pacífico colombiano, así como temáticas políticas y ambientales; mismo que dio a conocer que la marca país israelita se contactó con él para realizar una serie de videos promocionando su cultura y tradiciones, algo que él rechazó con contundencia.

“A mí no me ofrecieron un viaje, a mí me ofrecieron una cosa más sutil, que a mi parecer puede llegar incluso a ser más peligroso que eso. Estos influencers que están haciéndole propaganda a Israel en realidad son personas que ya tienen ideología de derecha y que defienden el derecho ”legitimo" de Israel a ocupar las tierras palestinas. (...) O son gente de ideologías religiosas, que creen que Israel tiene el derecho divino de estar en esas tierras", afirmó Riasco.

“A nosotros nos escribió una marca país de Israel. Ellos no necesariamente querían que yo hablara bien de Israel o que visitara el país. (...) Querían que hablara de su cultura y sus tradiciones. Me pidieron que les cotizara un video y que se podía alargar a 6 en lo que quedaba del año. (...) Esta es una forma más sutil de llegar a otro público como el mío, que está asociado a los ideales de izquierda”, añadió.