Jorge Rausch, de ‘MasterChef’, generó polémica tras acción con un participante del ‘reality’

Jorge Rausch es uno de los chefs más reconocidos del país, pues su amplia trayectoria en la gastronomía le permite actualmente contar con varios restaurantes que marcan relevancia en Colombia. Además de su rol como jurado en el ‘reality’, ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y la versión ecuatoriana, donde ha dado de que hablar por su sencillez, pero también sus momentos de molestia.

Rausch en medio de sus diferentes roles ha dado de que hablar en varias ocasiones, tanto así que durante uno de los capítulos de ‘MasterChef Celebrity Ecuador’, siendo un reto de campo, tuvo que estar al pendiente y guiar a algunos de los equipos. Sin embargo, el chef no estaba del todo alegre, tanto así que lanzó gritos para llamar al equipo cerca al oído de uno de los participantes, quien no dudó en responderle de la misma manera, situación que no le gustó al chef quien le pidió irse del reto.

La reacción por parte de Rausch generó críticas por parte de algunos internautas, resaltando que no es la forma muchas veces de referirse a los participantes, validando así el comportamiento que tuvo el concursante de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Quién es la exnovia de Jorge Rausch, de ‘MasterChef Celebrity’?

La novia de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ es Nathalie Monsalve, quien actualmente estaría sobre sus 25 años de edad y que con el paso del tiempo ha sabido destacarse en el modelaje. Sin dejar de lado que hace pocos meses abrió las puertas de su negocio de lencería y también perfumería en la ciudad de Bogotá, apoyada, por supuesto, del famoso chef colombiano. Cabe resaltar que en las últimas semanas la mujer se ha dejado ver disfrutando de Estados Unidos en compañía de grandes amigas y dejando en evidencia los cambios físicos por los que ha atravesado en los últimos meses.