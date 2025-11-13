Madre de Aida Victoria Merlano le reprochó su relación con el ‘agropecuario’: “Ninguno tiene derecho a denigrar al otro”

Luego de semanas de indirectas, declaraciones y controversia pública entre Aída Victoria Merlano y Juan Tejada, finalmente su madre, Aída Merlano, decidió pronunciarse. A través de una publicación en sus historias de Instagram, la excongresista aseguró que no apoya el comportamiento de ninguno de los dos jóvenes, pues considera que ambos han expuesto su relación sentimental y, con ello, han comprometido el bienestar de su hijo.

“Tanto Aída Victoria como Juan David son responsables de la situación actual. Son dos adultos que tomaron decisiones y deben asumir las consecuencias de sus actos. Ninguno de los dos tiene derecho a denigrar al otro ni alimentar conflictos públicos porque ahora tienen un hijo que merece crecer con orgullo por sus padres, no con vergüenza. Ese niño no pidió venir al mundo; ellos eligieron tenerlo”, expresó.

Merlano explicó que, aunque había intentado mantenerse al margen del conflicto, la magnitud de la polémica la llevó a pronunciarse para pedir respeto y responsabilidad a ambas partes. Además, hizo un llamado a los medios de comunicación y a las personas cercanas al entorno de los jóvenes para evitar las especulaciones y la difusión de información falsa que pueda afectar aún más a la familia.

La excongresista también aprovechó el mensaje para referirse a un episodio reciente que involucró a “personas equivocadas”, quienes, según ella, habrían intentado aprovecharse de la situación familiar. Aída aseguró que estos acercamientos derivaron en intimidaciones y amenazas contra su núcleo, aunque evitó dar más detalles sobre quiénes estarían detrás de estos hechos.

Con este mensaje, Aída Merlano busca poner fin a la controversia mediática que ha rodeado a su hija y al futbolista, reiterando que su principal preocupación es el bienestar del menor.