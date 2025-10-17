Luisa Fernanda W reveló secreto sobre su ‘pelazo’ tras radical cambio de ‘look’

La paisa Luisa Fernanda W es por mucho una de las creadoras más exitosas de Colombia, con 19 millones de seguidores en Instagram; plataforma en la que muestra toda su cotidianidad, ya que es consciente que muchas de sus fans ven en ella un ejemplo a seguir en muchos aspectos, dentro de ellos lo relacionado con el cuidado personal. Justamente la prometida de Pipe Bueno dio a conocer uno de los ‘secretos’ detrás de su cuidada cabellera.

Desde sus inicios, Luisa se caracterizó por mostrar sus conocimientos sobre temas de belleza, lo que la llevó a colaborar con distintas compañías de cosméticos, lo que de a poco también la llevó a consolidar su propia empresa que lleva por nombre Divva, en la que vende, entre otras cosas productos relacionados con el ‘skin care’.

Justamente ‘Lu’, sorprendió recientemente a sus fans al mostrar un drástico cambio de look al que se sometió; cambiando el tono oscuro de su pelo a uno más claro. Pasados los días, Luisa reveló que optará por cortarse un poco más el cabello; por lo que aprovechó para compartirle a sus fans la rutina que tiene día a día para evitar las puntas abiertas.

“Antes de dormir me pongo un buen aceite para el pelo en todas las puntas, y eso evita mucho que se me parta. En unos días voy a recortarme de nuevo las puntas, pero ustedes van a ver cómo el pelo va a seguir avanzando. La idea es seguir haciendo la transición de color, obviamente sin decoloración”, afirmó la paisa.

“De verdad estoy impresionada y muy feliz de ver mi pelo, cómo estaba de oscuro y hoy tenerlo así. Para mí es muy positivo, porque créanme que me encanta cómo se me ven los tonos claros en el pelo. El color oscuro también me parece ¡wow!, pero los tonos miel son lo mío. Además, mi pelo natural es castaño claro, no negro, y esa es la gama de colores en la que siempre me ha encantado estar", añadió.