Escándalo en Argentina por supuesto triángulo amoroso entre James Rodríguez, una famosa cantante y una modelo

El mediocampista de la Selección Colombia, quien recientemente finalizó su paso por el León de México y actualmente se encuentra concentrado con el combinado nacional para los partidos amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia, ha sido mencionado en medio de una controversia que mezcla amistad, celos y presunta traición.

Según la periodista argentina Yanina Latorre, en el programa SQP (América TV), la supuesta ruptura entre La Joaqui y la China Suárez tendría como detonante el nombre del futbolista colombiano. “La pelea de La Joaqui y la China tiene nombre y apellido. Ellas dos eran muy amigas, cuando La Joaqui termina con James Rodríguez, la China automáticamente lo empieza a seguir”, reveló Latorre durante la transmisión.

De acuerdo con su versión, ambas artistas mantenían una relación cercana, especialmente en la época en que Suárez experimentaba con la música urbana. Sin embargo, esa amistad habría llegado a su fin cuando la actriz comenzó a seguir a James Rodríguez en redes sociales, justo después de que él y La Joaqui dieran por terminada su relación sentimental. Este gesto habría sido interpretado como una traición por parte de la cantante argentina.

Latorre también mencionó un episodio adicional que habría tensado aún más la relación: “También sé que la China en un momento le festejó un cumpleaños a La Joaqui y como cayó con mucha gente, a ella no le habría gustado”. Este desencuentro social, sumado al posterior acercamiento de Suárez hacia el futbolista, habría sido el punto final de una amistad que alguna vez fue muy estrecha.

Hasta el momento, ninguno de los tres involucrados James Rodríguez, La Joaqui o la China Suárez, se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Mientras tanto, el volante cucuteño continúa enfocado en su preparación con la Selección Colombia, que disputará sus próximos encuentros amistosos el 15 y el 18 de noviembre.