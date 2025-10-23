Jhonny Rivera y Jenny López llegaron a contundente acuerdo con las capitulaciones antes de su boda

Ya son tres décadas de carrera las que tiene encima el risaraldense Jhonny Rivera, cantante que el pasado mes de mayo sorprendió a sus fanáticos al pedirle matrimonio a su joven novia, Jenny López, en medio de su presentación en el Movistar Arena de Bogotá. Justamente Jenny ha estado revelando varias casas relacionadas con la boda, y recientemente dio a conocer la decisión que ambos tomaron respecto a las capitulaciones.

Hace dos años, el intérprete de ‘Mejor Solito’ sorprendió a su fanaticada al confirmar su idilio con López, mujer que durante muchos años hizo parte de su equipo de músicos y coristas y a la que le lleva casi 30 calendarios por delante; hecho por el que recibieron varias críticas, provenientes de aquellos que aún mantenían el anhelo que Jhonny volviera con Luz Galeano, la madre de Andy Rivera.

Jhonny Rivera Instagram

Con la expectativa encima sobre lo que será este matrimonio, son miles los que quieren saber el más mínimo detalle, algo a lo que Jenny no ha sido esquiva, soltando algunas cositas por medio de sus publicaciones de Instagram, plataforma en la que acumula 929.000 seguidores.

Dentro de las cosas que se conocen sobre esta boda resalta que los ‘tortolitos’ eligieron el mes de febrero para jurarse amor eterno en el altar; encuentro que se realizará en la ciudad de Pereira, y que se realizará de manera privada, ya que la misma Jenny fue tajante en afirmar que será por la iglesia y muy familiar.

Adicionalmente, la intérprete de ‘Culpables’, dejó sin palabras a muchos de sus críticos al revelar que con su ‘amorcito’ decidieron hacer capitulaciones; dejando sin argumentos a aquellos que consideran aún que ella está con Rivera por lo meramente monetario.