Así fue la celebración de cumpleaños del hijo de Daniela Ospina; festejaron por partida doble

Daniela Ospina es una figura de la farándula, quien se ha destacado como creadora de contenido, pero también como empresaria de ropa deportiva, contando con su propia marca ‘Dan Five’. Sin embargo, el rol que más la llene de orgullo es el de ser mamá. Su primera hija, Salomé, fue fruto de su relación con el futbolista, James Rodríguez, mientras Lorenzo llegó hace un tiempo tras su unión con Gabriel Coronel.

Luego de más de dos años juntos, Coronel le propuso matrimonio a Ospina de manera especial, donde varios de sus familiares estuvieron presentes. Aunque la ceremonia oficial tendría lugar para abril del 2026, lo cierto es que antes de que esto ocurriera, la pareja le dio la bienvenida a Lorenzo, en medio de su deseo por tener un bebé juntos.

El pequeño, sin duda, llegó para unirlos mucho más y robarse su corazón desde el primer momento. Además, hace pocos días se dio su celebración de cumpleaños, donde sus padres no se limitaron en detalles para demostrar el amor que siente por él, contando con varios detalles y dos celebraciones.

La primera de ellas tuvo lugar en el que sería su jardín, donde sus padres, abuela y su hermana, Salomé, estuvieron presentes para días después celebrar con amigos y demás seres queridos, con una temática de la selva, los especiales momentos fueron compartidos por Daniela, quien fue la encargada de los respectivos festejos.

Cabe resaltar que Daniela Ospina busca festejar cada momento especial de sus hijos, demostrando así que son lo más importante para ella, luego de cumplir uno de sus deseos como lo fue tener una familia.

¿Por qué se separaron Daniela Ospina y James Rodríguez?

James Rodríguez y Daniela Ospina se separaron después de seis años y medio de matrimonio. Ospina ha hablado en varias ocasiones sobre las razones de su divorcio, siendo esta no solo factor, sino a una acumulación de desafíos y dificultades que enfrentaron como pareja, especialmente en un contexto de vida pública y cambios constantes debido a la carrera de James en el fútbol europeo.



