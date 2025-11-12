FUTTTURA: el nuevo espectáculo de TINI que marca un antes y un después en su carrera

Con una puesta en escena monumental y una energía que desbordó emociones, TINI dio inicio a FUTTTURA, un festival inmersivo que está revolucionando el concepto de espectáculo en vivo en Latinoamérica. En Tecnópolis, ante más de 70.000 fanáticos, la artista argentina presentó un show dividido en tres actos que recorren su evolución musical y personal a lo largo de más de quince años de carrera.

Puede leer: Esta es la edad actual del elenco de Stranger Things, tras casi 10 años de su estreno

Con tres escenarios, una pantalla LED de 100 metros, una banda en vivo y 30 bailarines, FUTTTURA se consolida como el proyecto más ambicioso de TINI hasta la fecha, combinando música, narrativa y tecnología en una experiencia única. El show inicia con Tini desde“el cielo,” siendo un guiño visual a su éxito, antes de llevar a los fanáticos a través de segmentos inspirados en las diferentes etapas de su carrera, todos anclados por su imponente presencia en el centro de cada acto

Cada segmento se ha desarrollado como una experiencia visual y emocional, desde la nostalgia de “Violetta”, la recordada serie de Disney, el éxito de “Cupido,” y la vulnerabilidad de “Un Mechón de Pelo,” hasta la celebración enérgica de “el cielo”, emocionando a los fanáticos con un adelanto de lo que viene. Juntos, los segmentos crearon una narrativa de renacimiento y libertad artística que consagra a TINI como la reina de su propio universo.

Le puede interesar: Bigamia, deseo y libertad: los dilemas de ‘Simplemente Alicia’, la nueva apuesta de Netflix

Este 16 de noviembre, FUTTTURA tendrá su segunda fecha en Buenos Aires y la buena noticia es que el festival se expandirá internacionalmente en 2026 con cinco shows en Santiago de Chile, Montevideo, Asunción, Córdoba y Tucumán. Además, FUTTTURA muy pronto cruzará fronteras a través de una transmisión exclusiva en el canal de YouTube de De La Casa, seguida de un lanzamiento especial en Disney+.