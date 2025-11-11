Valentina Lizcano recordó cuando estuvo apunto de tener una sobredosis y su relación con las adicciones

Valentina Lizcano, es una actriz, modelo, presentadora y locutora colombiana nacida en Cali. Su carrera se consolidó tras su participación en el reality show ‘Protagonistas de Novela’ del Canal RCN en 2004, lo que le abrió puertas en la televisión. Para después participar en diversas producciones televisivas, pero también como presentadora y ahora creando contenido activamente en sus redes sociales.

La actriz tuvo una entrevista en el pódcast Sin Reserva, con José Fernando Patiño, donde habló de los momentos difíciles que tuvo que atravesar en su infancia, los cuales llegaron a tener repercusiones más adelante para ella. Lizcano habría llegado al consumo de drogas sin su consentimiento, debido a una chica a la cual consideraba como su “amiga”.

Esta le habría puesto una sustancia en la bebida, lo que provocó que la actriz empezara a bailar sobre una mesa y tener todas las miradas en ella: “Primero me hubiese encantado decir no, porque mi acercamiento fue por una ”amiga” entre grandes comillas, no me lo preguntar, me lo echaron en una gaseosa (...) si se me hubiese dado la oportunidad de que alguien me dijera “¿quiénes probarla?, me encantaría decir desde lo que soy hoy, poder decirlo necesito de eso", relató.

Además de que esta adicción la llevaría a tocar fondo en dos oportunidades, así contó la actriz que estuvo a punto de sufrir dos sobredosis en las que pensó que perdería la vida en su baño. Esto porque Lizcano tenía la costumbre de meterse a la bañera al llegar a casa: “Ese día, en ese apartamento, tenía tina; la llené y me metí, y me fui, me desmayé, no sé, perdí el conocimientoy me desperté, fue porque me arañó la cara mi gatica negra”, explicó la actriz.

Esto la habría llevado a tomar la decisión final de terminar con una adicción que ella no había empezado, y a pesar de no tener los recursos, lograr salir de ella.