Este sería el novio de famoso participante del ‘Desafío’; causó sorpresa en medio de un viaje

El ‘Desafío’ durante más de 20 años ha hecho parte de Caracol Televisión, acompañando las noches de los televidentes a partir de todo un grupo de participantes quienes se encargan de sacar a flote su ‘super humano’ y así poder llevar a la gran final de la competencia, estando más cerca de los 1.200 millones de pesos.

Durante la más reciente versión han sido varios los participantes que han logrado destacarse por sus habilidades físicas y mentales, sin embargo, los televidentes no olvidan a los concursantes de pasadas temporadas, siendo este el caso de Yoifer, quien hizo parte del ‘reality’ en el año 2024 y logró ganarse el cariño de varios de los televidentes no solo por su agilidad en las pistas, sino también por su carisma y sencillez fuera de ellas.

Sin embargo, en los últimos días se han viralizado algunas imágenes de quién sería la pareja de Yoifer desde hace algunos meses. Aunque se desconoce la identidad del hombre, en las imágenes se deja ver el cariño que se tienen y también que hace pocos días se encontraba disfrutando de unos días de descanso en Guatapé.

Si bien, el exparticipante del ‘Desafío’ compartió algunas fotos de este momento, no reveló la identidad de su novio, pero en algunas de ellas si deja ver que no se encontraba solo. Cabe resaltar que las respectivas fotos generaron sorpresa entre algunos de los seguidores de Yoifer, pero le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su vida y por supuesto, junto a su pareja.

Hasta el momento el exdesafiante no se ha referido a este tema, pues quien habría compartido las imágenes habría sido su pareja.

Las palabras de Catalina Gómez para Katiuska tras su expulsión del ‘Desafío’

Ante la sorpresa por la expulsión de Katiuska, la reacción por parte del resto de los semifinalistas fue evidente, así como también su tristeza, mientras que la exparticipante no pudo responder frente a este tema en aquel momento. Pero, estuvo haciendo parte de ‘Día a día’ ya asimilando un poco más esta situación, donde las palabras por parte de Catalina Gómez no se hicieron esperar añadiendo:

“Esto tiene que ver con el respeto por el trabajo de todo un equipo. Vender información no solo daña la confianza, también afecta el esfuerzo y el cariño con el que se ha construido este proyecto durante tantos años. El ‘Desafío’ ha acompañado a miles de familias y merece ese respeto”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Catalina Gómez de ‘Día a día’.

Las mencionadas palabras de Gómez fueron bien recibidas por parte de Katiuska, quien aceptó el error y la responsabilidad que conlleva el ser parte de un ‘reality’: “No hay excusa, fallé. Fue una regla que se rompió”, apuntó la exparticipante del ‘Desafío’.