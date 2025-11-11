Colombia tendrá un puente festivo adicional en 2026: esta es la fecha y la razón

En Colombia, los puentes festivos son casi una tradición cultural. Más que días libres, se han convertido en oportunidades para viajar, visitar familia, conocer nuevos destinos o simplemente descansar. Estos fines de semana largos son posibles gracias a la Ley Emiliani una norma que trasladó varias celebraciones para los días lunes, garantizando que los trabajadores, tanto del sector público como privado, puedan disfrutar de un descanso sin que su salario se vea afectado.

Le puede interesar: Calendario 2026: Festivos en Colombia y vacaciones para que desde ya se programe

Antes de esta ley, el calendario festivo estaba ligado a las fechas religiosas establecidas por la Iglesia católica. Y en 1950, durante el gobierno de Laureano Gómez, se reconocieron como feriados remunerados el Jueves y Viernes Santo, lo que fortaleció la tradición de parar actividades durante estas fechas.

Para el 2025, en Colombia habrá un total de 17 festivos, de los cuales 10 caerán lunes, formando los famosos “puentes”. Entre ellos destacan: Santos Reyes (6 de enero), San José (24 de marzo), Ascensión de Jesús (2 de junio), Corpus Christi (23 de junio), Día de la Raza (13 de octubre) y la Independencia de Cartagena (17 de noviembre). Estas fechas son clave para el turismo interno, que suele moverse con fuerza en temporadas de puente.

Además, el calendario del 2026 traerá un festivo adicional debido al ajuste de celebraciones como la Ascensión de Jesús y el Sagrado Corazón, lo que permitirá un nuevo puente para ese año. Una noticia que desde ya alegra a quienes planifican viajes con anticipación y también a quienes ven estos días como un respiro necesario en medio de la rutina laboral.