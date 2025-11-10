Hijo de Juan Manuel Santos usó audio de Uribe para describir la belleza de su esposa, Gabriela Tafur

Tomadas de las redes sociales de Esteban Santos y Gabriel Tafur y foto Álvaro Uribe Álvaro Uribe Vélez, durante rueda de prensa en la sede del Centro Democrático en Bogotá (Juan Pablo Pino)

Esteban Santos es el hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos, quien no decidió seguir el camino de la política como su padre, sino, por el contrario, dedicarse a otras ramas, tanto así que realizó una maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. Sin dejar de lado que para el 2024 se casó en Cali con la exreina de belleza de Gabriela Tafur.

Aunque Esteban suele tener un perfil bajo cuando de redes sociales se trata, lo cierto es que en varias ocasiones también ha llamado la atención, pues se ha convertido en el centro de atención de varias de sus seguidoras debido a su atractivo. Actualmente, la pareja está radicada en Colombia con el fin de llevar a cabo nuevos proyectos y en sus respectivas plataformas dejan ver el amor que se tienen.

Sin embargo, uno de los más recientes videos compartidos por Esteban Santos generó risas luego de que utilizara en la plataforma TikTok un audio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha tenido algunos inconvenientes con su padre, Juan Manuel Santos:

“Pancho, mírele la mansedumbre a cuantas le puede hacer uno esto. Mira la belleza de cara, mira aquí el cuarto de milla, míralo. Él es lucerito“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Esteban Santos y en cuestión de minutos las diferentes reacciones no se hicieron esperar “Lo más chistoso es que tú grabes con un audio de Uribe”, “Santos tipo…”, “Gabriela se ofendió cuando escuchó la voz de Uribe”, “Uribe hablando de la yegua y viene Esteban a ponerle ese audio a la esposa jaja te pasaste y lo sabes”.

¿Quién es el exnovio de Gabriela Tafur?

El exnovio de Gabriela Tafur es Nicolás Nohra, quien es un famoso empresario, quien durante varios años sostuvo una relación con la exreina de belleza, apoyándose en sus diversos proyectos, sin embargo, por motivos que aún se desconocen, decidieron tomar caminos separados y cada uno inició nuevas relaciones dejando claro que no había vuelta atrás en su decisión.

Meses más tarde, Nicolás confirmó su relación con la también actriz Carolina Gaitán, con quien estuvo durante varios años; sin embargo, también este noviazgo llegó a su fin y actualmente Gaitán tiene una nueva pareja y hace poco tiempo le dio la bienvenida a su pequeño Salomón, convirtiéndose por primera vez en madre.