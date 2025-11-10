Elder Dayan Díaz confirmó haberle sido infiel a su esposa más de una vez

Elder Dayán Díaz es un cantante colombiano de música vallenata, reconocido por ser hijo del legendario Diomedes Díaz, una de las figuras más influyentes del género. A pesar del peso del legado familiar, Elder Dayán ha sabido construir su propio camino en la música, destacándose por su estilo fresco y su potente voz que mezcla la tradición vallenata con toques contemporáneos que lo han llevado a recibir el apodo del Cantor.

El cantante tiene tres hijas y un bebé en camino al lado de su esposa, Mile Robayo, con quien lleva 20 años juntos, 10 de casados y de hecho en estos días renovaron sus votos. A pesar de ser una familia que se muestra estable, la verdad es que han tenido que superar algunas pruebas, así lo comentó el artista en entrevista con Eva Rey, al confesar que “no es un santo” y que sí ha sido infiel a su esposa.

“Ser una santa paloma, nunca lo he sido (...) siempre he conservado mi hogar, mi esposa, mis hijos son con mi esposa”, señaló. A lo que Rey le preguntó sobre si su esposa lo perdona, a lo que él contestó: “Obviamente, obviamente, pero yo no lo cojo de deporte, ella no me ha cogido de infiel 10, 20 veces, no, 1 o 2 veces”. Adicionalmente, el cantante indicaba que el perdón era todo un proceso el cual no se lo desea a nadie y admite que ser fiel es algo difícil, pero que es un proceso.

Las afirmaciones de Elder Dayan generaron indignación en los comentarios: “Por mínimo respeto a su esposa, no debió decir, semejante barbaridad, la humillación pública”, “El machismo en su máximo esplendor”, “Yo de hombre me daría hasta vergüenza conmigo mismo y mi esposa exponer eso!”, “Más que claro, un hogar se mantiene hasta que la mujer se canse o cambie amor por estabilidad.”