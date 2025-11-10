Conozca al guapo sobrino de Shakira que canta: la barranquillera lo guía en su carrera musical

Shakira no solo ha conquistado los escenarios más importantes del mundo, sino que también se ha convertido en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones, incluso dentro de su propia familia. Su sobrino, Shafik Mebarak, ha decidido seguir sus pasos en el mundo de la música y recientemente reveló los valiosos consejos que ha recibido de la superestrella colombiana.

Durante una conversación con un medio televisivo, el joven artista habló con admiración sobre Shakira, destacando su capacidad para reinventarse y mantenerse en tendencia a pesar del paso de los años. “Es muy alentador ver cómo una artista como ella puede ajustarse al mercado sin perder su esencia. Es un gran ejemplo a seguir”, expresó.

Shafik confesó que su tía le ha inculcado dos consejos fundamentales, la disciplina y la puntualidad. Según relató, Shakira le ha insistido en que la seriedad y el compromiso son pilares esenciales para construir una carrera sólida.

Además, destacó la constancia que ha llevado a su tía a mantenerse vigente durante más de tres décadas. “Es una de las cosas más importantes que uno debe tener en la música, además de rodearse de buena gente y ser feliz”, añadió con convicción.

Shafik Mebarak tiene 26 años, es hijo de su medio hermano Robin Mebarak, y debutó en la música en 2021 con su sencillo ‘Te Fuiste’, que deja ver la inclinación inicial del joven artista, quien busca abrirse su propio camino en el género urbano.

Shakira ha mostrado públicamente el apoyo a su sobrino, dedicándole palabras de aliento y presumiendo con orgullo en sus redes sociales el talento de la joven promesa.