Imitadora de Shakira intentó acercarse a la artista en pleno show y terminó detenida por seguridad; en redes la critican

Shakira se robó las miradas de millones con el cierre de la primera fase de su gira Las mujeres ya no lloran Tour, regresando a Bogotá para reencontrarse con los fans que esperaban verla nuevamente en escena. La barranquillera deslumbró con su energía, sus cambios de vestuario, su banda en vivo y la conexión que construyó con el público, confirmando por qué sigue siendo una de las artistas latinas más influyentes del mundo.

Sin embargo, no todo fue celebración. Al finalizar el concierto, un hecho particular se viralizó en redes sociales: la presencia de Shakibecca, una imitadora venezolana de la cantante, quien asistió al show con un atuendo casi idéntico al que llevaba la artista —pantalones brillantes y top plateado— lo que llamó la atención entre los asistentes.

De acuerdo con los videos difundidos en plataformas digitales, la imitadora intentó acercarse a la pasarela central durante la interpretación de la Music Session #53, pero fue detenida de forma inmediata y discreta por miembros del equipo de seguridad. En las imágenes se observa cómo la bloquean para evitar que interfiriera con el recorrido de Shakira entre el público.

La escena generó opiniones divididas: algunos usuarios criticaron el comportamiento de la imitadora, asegurando que buscaba llamar la atención en un momento clave del show; otros señalaron que su presencia solo era una muestra del fanatismo y la admiración hacia la artista, aunque mal ejecutada.

Lo cierto es que el incidente no afectó el desarrollo del concierto, y Shakira cerró la noche con un mensaje de agradecimiento a Bogotá, prometiendo regresar muy pronto.