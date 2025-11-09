Caracol vs. RCN: Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín se disputarán afamado premio

Aunque en distintas casas editoriales, Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín conforman una de las parejas más reconocidas de la pantalla chica colombiana, debido a que hacen parte de los noticieros más vistos del país, los de RCN y Caracol. Justamente este par de periodistas son noticia luego de que se confirmara que ambos se disputarán tremendo premio.

Noticias Caracol y Noticias RCN se han disputado durante años los más altos escaños del rating en lo que se refiere a sus informativos; algo que no solo se debe a la veracidad de su información y las secciones que manejan, a esto también se le suman los talentos que tienen frente a las cámaras, dentro de los que resaltan Vargas y Zabaraín.

Sus décadas de trabajo y la innegable lista de cubrimientos que han hecho en sus carreras periodísticas les han hecho merecedores a ambos de varios premios; y son pocas las veces que ambos han tenido que disputarse un galardón.

Una de estas ocasiones se dará en los próximos InstaFest Awards, premiaciones en las que ambos están nominados en la categoría ‘Mejor Comunicador Social o Periodista Influencer del Año’, algo que solo se definirá con las votaciones de sus fans. Cabe acotar que en esta categoría hay otros reconocidos periodistas como: MaríaElvira Arango, Mónica Fonseca, Vanessa de la Torre, entre otros.





¿Cuántos hijos tiene Jorge Alfredo Vargas?

Son tres los ‘retoños’ de Vargas y Zabaraín; Sofía decidió seguirle los pasos a sus progenitores y dedicarse a la comunicación y el periodismo; por su parte; Lau Maré, es el nombre artístico de la otra hija de los comunicadores, quien es graduada en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, además de ser una destacada cantante y compositora. Por su parte, el menor de la familia también estudia en Los Andes.