“Teníamos casita y la camita; nos dieron tristezas”: ‘Los Sinvergüenzas’ volvieron a las redes con emotivo video

Millones de reproducciones acumulan los videos de ‘Merceditas y Fermín’, más conocidos en redes como ‘Los Sinvergüenzas’, pareja de la tercera de edad del municipio de Cáqueza en Cundinamarca que se habían alejado de las redes y que volvieron para aclarar varios chismes y rumores.

Estos tiernos y carismáticos ‘viejitos’ llevaban casi dos años sin salir en videos, debido, entre otras cosas, por las delicadas complicaciones de salud por las que pasó Fermín; momentos en los que tuvieron el apoyo de los jóvenes que en un principio los descubrieron y decidieron grabarlos para ayudarlos en varias cosas, dentro de ellas remodelar la humilde casa en la que habitan estos influnciadores que con sus clips muestran una de las tantas caras del campo colombiano.

Justamente este mes de noviembre les volvió a sonreir a Fermín y a Mercedes, quienes se habían dejado convencer de personas cercanas para que dejaran de grabar con sus muchachos; algo que los afectó notoriamente, tanto en lo económico como en lo social.

Ambos decidieron regresar a grabar y rápidamente se viralizaron nuevamente con otros videoclips, en los que dieron su versión de lo sucedido;

“Hace casi dos años dejamos de grabar, se dijeron muchas cosas de nosotros, pero más de los muchachos que fueron los más afectados, porque les inventaron varios chismes, que nos habían robado y esas cosas. (...) Dos años de amistad así se acaban por gente cizañera y ahora ni los voltean ni a mirar. (...) Esto no es de nosotros, ellos nos ayudaron”, afirmó Mercedes.

“Nosotros pensamos en hacernos un bien, pero nos hicimos un mal. Nos dejamos dañar la cabeza por gente que nos prometió muchas cosas y esa gente nos vino a vernos. (...) Teníamos nuestra camita, nuestras buenas cobijas y ahora nada, solo tristeza”, añadió Fermín.