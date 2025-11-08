La Segura mostró la impresionante cicatriz que le dejó su más reciente cirugía plástica

La Segura, reconocida creadora de contenido en las redes sociales, (en donde suma más de 25 millones de seguidores), y exparticipante de La Casa de Los Famosos del Canal RCN luego de estar ausente para sus seguidores, decidió hacer un nuevo video de Get Ready With Me en el que mostró la impresionante cicatriz que le quedó en todo alrededor del cuerpo por la cirugía plástica a la que se sometió en lo que denominó “la tuneada”.

A través de Tiktok contó que la está pasando mal porque no se puede sentar, ya que durante los primeros días lo hizo y se le abrieron algunos de los puntos.

“Sí hermanas, soy yo, la misma por la que preguntan. He vuelto por aquí (...) amigas, valórenme porque se los juro que está costando. Me duele hasta el pelo. Les juro que llevo cinco días intentado grabar este ‘gueri gueri with me’, para contarles cómo han sido estos días de postoperatorio, pero es que no he sido capaz”, empezó diciendo Natalia Segura, más conocida como La Segura.

Luego, reveló que se siente muy mal, que siente mucho dolor todavía y que eso la ha tenido desanimada, “de mal en peor”.

“Aclaro que mi cirugía va superhipermegabién lo que pasa es que fue una cirugía tan drástica, tan traumática, hermanas, que siento que yo no cojo vuelo, o sea, primero que todo me siento horrible, me voy a quedar calva, la anestesia mes está dejando calva, literal, estoy como loca aplicándome tónico capilar. Haciéndome de todo en el pelo, en la medida que puedo. Siento que en este último tiempo como que se me ha manchado la cara”, reveló la creadora de contenido.

Luego, decidió mostrar la cirugía que le quedó en todo alrededor del abdomen, tras someterse a un procedimiento denominado lipo-lipectomía circunferencial.