Nadie regresa a Bogotá con el show “Lado A – Lado B”: 30 años de punk rock colombiano

La banda colombiana de punk rock Nadie, liderada por el cantante y guitarrista Julián Velásquez, regresa a la capital para presentar su nuevo espectáculo “Lado A – Lado B”, un concierto especial que repasa lo mejor de su discografía y celebra tres décadas de energía, sonido callejero y resistencia musical.

El evento se realizará el viernes 12 de diciembre en Capital Live Concerts (Chapinero), y se perfila como uno de los shows imperdibles del cierre de año para los amantes del rock nacional.

Una gira con balance positivo

La banda actualmente adelanta una extensa gira nacional con más de 20 fechas confirmadas, de las cuales 11 ya han sido realizadas con gran acogida. “El público ha cantado con fuerza, nos escribe por WhatsApp cuando compran la boleta y nos dicen cosas increíbles. Esa cercanía hace que amen más lo que hacemos”, cuenta el grupo.

Este tramo de la gira ha marcado una nueva etapa sonora para Nadie, impulsada por su formación actual:

Juan Silva (batería)

(batería) Boris (bajo)

(bajo) Julián Velásquez (voz y guitarra)

El público destaca un sonido más fresco y poderoso, con la banda abriendo sus conciertos con 10 canciones seguidas sin pausa, además de rescatar temas de su primer álbum, lo que ha despertado la nostalgia de sus seguidores.

“Ha gustado mucho el nuevo sonido, más oxigenado. Además, sorprende ver a Julián con 50 años saltando, sudando y gritando como si no pasara el tiempo”, agrega la agrupación.

“Lado A – Lado B”: dos discos completos en vivo

Este nuevo show será una experiencia única para los fans: Nadie interpretará dos álbumes completos, de principio a fin.

“Nadie” (1997) – su álbum debut

– su álbum debut “Monólogos de un perro con bozal” (2009) – su último trabajo de estudio

Con ello buscan mostrar la evolución musical y lírica de la banda a lo largo de 30 años, rescatando himnos como:

No mires hacia arriba

Vida cotidiana

Respóndeme cabrón

Tú me viste nacer

“Bogotá siempre ha sido una plaza brutal para el rock. La energía que vivimos en Boro Room en agosto queremos repetirla. Vamos a recordar la época del skateboard y de la Avenida 19, donde vendíamos nuestros discos y no lo podíamos creer”, afirma la banda.

El concierto contará con la participación de las agrupaciones bogotanas Desarme y Poison the Preacher, dos nombres que han marcado la escena nacional con su sonido ruidoso, crudo y contundente.

Próximas presentaciones de Nadie

Antes de su regreso a Bogotá, la banda hará parte de varios festivales y fechas nacionales:

8 de noviembre: Loco Fest

Loco Fest 15 de noviembre: Granada Fest

Granada Fest 16 de noviembre: Rock Al Río

Rock Al Río 22 de noviembre: Duitama

Duitama 29 de noviembre: Cali

En diciembre cerrarán el año con:

6 de diciembre: Show acústico

Show acústico 12 de diciembre: Bogotá

Bogotá 19 de diciembre: Pereira

Lo que viene en 2026

Nadie planea iniciar en febrero la preproducción de su nuevo disco titulado “Veneno”, y lanzar varios sencillos durante el segundo semestre de 2026.