Calendario Lunar 2026: así estarán las fases lunares por cada mes del año

El ciclo constante de nuestro satélite natural sigue marcando el ritmo de la vida y la planificación para millones de personas. Para los interesados en coordinar sus rituales de belleza, siembra o pesca según las fases del cosmos, este es el calendario lunar completo de 2026, donde encontrará las fechas exactas de la Luna Nueva, el Cuarto Creciente, la majestuosa Luna Llena y el Cuarto Menguante. .

¿Qué es el calendario lunar y cómo funciona?

El calendario lunar es una herramienta que registra las distintas etapas del ciclo de la Luna, el cual dura aproximadamente 28 días. Este ciclo se divide en ocho fases, que incluyen desde la luna nueva hasta la luna llena y de vuelta a la luna nueva, pasando por las fases de creciente y menguante.

Las fases lunares tienen un impacto en diversas áreas, no solo para los astrónomos, sino también para la agricultura, la pesca y muchas tradiciones culturales que siguen el ritmo del satélite.

Fases lunares mes a mes en 2026

Este es el calendario lunar detallado para 2026, que ofrece las fechas exactas para cada una de las fases principales de la Luna:

Enero 2025:Cuarto creciente: 26 de enero Luna llena (Luna del Lobo): 3 de enero Cuarto menguante: 10 de enero Luna nueva: 18 de enero

26 de enero 3 de enero 10 de enero 18 de enero Febrero 2025: Cuarto creciente: 24 de febrero Luna llena (Luna de Nieve): 1 de febrero Cuarto menguante: 9 de febrero Luna nueva: 17 de febrero

24 de febrero 1 de febrero 9 de febrero 17 de febrero Marzo 2025: Cuarto creciente: 25 de marzo Luna llena (Luna del Gusano): 3 de marzo Cuarto menguante: 11 de marzo Luna nueva: 19 de marzo

25 de marzo de marzo 11 de marzo 19 de marzo Abril 2025: Cuarto creciente: 24 de abril Luna llena (Luna Rosa): 2 de abril Cuarto menguante: 10 de abril Luna nueva: 17 de abril

24 de abril 2 de abril 10 de abril 17 de abril Mayo 2025: Cuarto creciente: 23 de mayo Luna llena (Luna de las Flores): 1 de mayo Cuarto menguante: 9 de mayo Luna nueva: 16 de mayo

23 de mayo 1 de mayo 9 de mayo 16 de mayo Junio 2025: Cuarto creciente: 21 de junio Luna llena (Luna de Fresa): 30 de junio Cuarto menguante: 8 de junio Luna nueva: 15 de junio

21 de junio 30 de junio 8 de junio 15 de junio Julio 2025: Cuarto creciente: 21 de julio Luna llena (Luna del Ciervo): 30 de julio Cuarto menguante: 7 de julio Luna nueva: 14 de julio

21 de julio 30 de julio 7 de julio 14 de julio Agosto 2025: Cuarto creciente: 20 de agosto Luna llena (Luna del Esturión): 12 de agosto Cuarto menguante: 6 de agosto Luna nueva: 12 de agosto

20 de agosto 12 de agosto 6 de agosto 12 de agosto Septiembre 2025: Luna llena (Luna de la Cosecha): 28 de septiembre Cuarto menguante: 4 de septiembre Luna nueva: 11 de septiembre Cuarto creciente: 18 de septiembre

28 de septiembre 4 de septiembre 11 de septiembre 18 de septiembre Octubre 2025: Luna llena (Luna del Cazador, Superluna): 26 de octubre Cuarto menguante: 3 de octubre Luna nueva: 10 de octubre Cuarto creciente: 18 de octubre

26 de octubre 3 de octubre 10 de octubre 18 de octubre Noviembre 2025:Luna llena (Luna del Castor): 26 de noviembre Cuarto menguante: 1 de noviembre Luna nueva: 9 de noviembre Cuarto creciente: 17 de noviembre

26 de noviembre 1 de noviembre 9 de noviembre 17 de noviembre Diciembre 2025:Luna llena (Superluna): 24 de diciembre Cuarto menguante: 1 de diciembre Luna nueva: 9 de diciembre Cuarto creciente: 17 de diciembre

Eclipses del 2025: