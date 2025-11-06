¿A qué hora se podrá ver la luna llena más grande del año hoy en Colombia?

La Luna llena de octubre lució espectacular desde distintos puntos del planeta. También conocida como "Luna del Cazador" es nombrada así por ser el momento del año en que el satélite se observa más grande y brillante.

En la noche de este 5 y 6 de noviembre, se podrá presenciar una superluna la cual es conocida tradicionalmente como la“Luna del Castor”o“Luna del Cazador”, evento que ocurre cuando el satélite coincide con su perigeo (el punto más próximo a la Tierra en su órbita elíptica).

Según explica la NASA, el resultado de este fenómeno hace que la luna se perciba notablemente más grande (hasta un 14% en comparación con la más lejana) y hasta un 30% más brillante de lo habitual, ofreciendo un espectáculo imponente que no requiere de ningún equipo especial para su disfrute.

Debido a su órbita elíptica, en este punto más cercano, la Luna se ubica a unos 355.000 kilómetros de la Tierra, una distancia mucho menor que los 405.000 kilómetros que alcanza cuando está en el punto más lejano, conocido como apogeo.

¿A qué hora ver la superluna en Colombia?

Para los interesados en presenciar esta imponente luna en Colombia, lo podrán hacer desde las 7:55 de la noche. Esta pudo ser vista desde el 4 de noviembre, y su nombre como Luna del Castor es una denominación que fue popularizada por el Almanaque de Granjeros de Maine en la década de 1930.

Según las tradiciones nativas americanas, en esta época, que se da a mediados de otoño, se colocaban trampas para castores con el fin de asegurar reservas de pieles cálidas para el invierno.

Por otro lado, según el astrólogo Athen Chimenti, fundador de ‘Mastering The Zodiac’, esta fase lunar estará en el signo de Tauro y marcará un momento para la reflexión y la búsqueda de estabilidad.

Además de que se produce dos días después del “Día Internacional de la Observación de la Luna”, una celebración global para los aficionados del satélite natural. Para quienes no logren ver la Superluna del Castor esta noche, el 4 de diciembre será la próxima y última superluna del 2025.