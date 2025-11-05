“Nos gustaban los primos”, María Fernanda Cabal al hablar de que sus padres sean primos

‘La Sala de Laura Acuña’ es el proyecto personal de la reconocida presentadora, el cual es un espacio digital en el que entrevista a diversas personalidades del mundo del entretenimiento, el deporte, la cultura pero ahora también la política. En cada episodio, Laura sostiene conversaciones íntimas y reveladoras con sus invitados, explorando aspectos desconocidos de sus vidas.

Puede leer: “Puedes ser cajera en Oxxo”, hija de Cabal es criticada por supuesta explotación laboral en su “emprendimiento”

El pódcast se ha caracterizado por su ambiente relajado y cercano, lo que permite a los invitados compartir sus historias de manera abierta y honesta. Entre los invitados más recientes se encuentran William Vinasco, Carolina Cuervo, Juan Pablo Barragan y la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, que fue publicada el pasado domingo 2 de noviembre.

El parentesco de los padres de María Fernanda Cabal

En este espacio, Cabal tocó el ámbito de la política, pero también aspectos más personales de su vida, uno de ellos, el parentesco de sus padres y varios familiares suyos. La senadora es hija de Santiago Cabal, quien fue un ingeniero mecánico egresado de la Universidad de Michigan, mientras que su madre, Amparo Molina, fue una mujer con una dedicación activa a las obras sociales, llegando a ocupar cargos como Directora del Instituto Popular de Cultura y Secretaria de Educación de Cali.

Le puede interesar: “¿Qué se hizo en la cara?”, María Fernanda Cabal llamó la atención por radical cambio en su rostro

Más allá de sus profesiones, Santiago y Amparo son primos, al hablar de esto durante la entrevista, Cabal contó que era bastante común en su familia y que incluso a ella le llegó a gustar algún primo:

“Claro que nos gustaban los primos, de hecho hay un dicho que dice entre primo y primo más me arrimó, pero eso era aun peligro porque mis papás tienes el apellido repetido, al derecho y al revés. Mis papás son primos muchísimas veces, mis abuelos eran primos, porque era Buga”, indicó la senadora.

Al respecto, Laura Acuña indicó que de forma medica esto podría salir mal, por lo que Cabal lo confirmó: “Yo creo que sí, porque tanta consanguinidad produce problemas de enfermedad. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de diabetes, mis bisabuelos eran hermanos de lado y lado, la enfermedad brinca, pero también la locura”. La precandidata también comentó que su hermana esta casada con un primo.