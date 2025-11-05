Ibai Llanos podría ir al Catatumbo en su viaje a Colombia; sus fans se lo pidieron a gritos

Ibai Llanos es uno de los creadores de contenido más reconocidos en España, hombre que en sus inicios fue reconocido por sus narraciones del videojuego ‘League of Legends’, y cuya evolución lo llevó a crear eventos en estadios como la ‘Velada del Año’, encuentro de boxeo que ya acumula seis ediciones. Algo por lo que también lo conocen es por sus viajes, y Colombia será uno de sus destinos en Latinoamérica, país en el que sus fans le pidieron que visitara varias zonas, dentro de ellas una bastante compleja por temas de inseguridad, El Catatumbo.

Luego de hacer el ‘Mundial de Desayunos’ en el que salió ganador Perú con su pan con chicharrón; el también streamer planeó una serie de viajes por Latam, en la que está pensando visitar varias ciudades, dentro de ellas Medellín y Bogotá; además de darse una ‘pasadita’ por el Eje Cafetero, más específicamente El Calle de Cocora.

Mundial de objetos realizado por Ibai Llanos. Captura de pantalla.

Justamente uno de los videos más comentados y vistos de esta travesía es el relacionado con las tierras cafeteras clip que en menos de 24 horas sobrepasó la barrera de las tres millones de vistas en TikTok; imágenes en las que Llanos le pidió ayuda a sus fans para que le recomienden lugares a visitar y estos fueron algunos de los comentarios:

"El Catatumbo es una joya escondida“, ”Debes ir al Santuario de las Lajas la iglesia más linda del mundo“, ”Ven a comer salchipapa costeña en Barranquilla", “Tiene que ir a Bucaramanga a comer la mejor comida rápida”, "Ir a Barichara el pueblo más lindo de Colombia", “Ir a Colombia y no ir a san Andrés es como no haber ido”, y “Catatumbo por sus equipos clásicos FARC FC vs Deportivo ELN”, fueron algunas de las reacciones.