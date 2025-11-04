¿Miss Universo sancionará a Nawat Itsaragrisil tras agredir a Fátima Bosch?

La polémica en torno al conductor tailandés Nawat Itsaragrisil continúa creciendo luego de la agresión verbal que protagonizó contra la representante mexicana Fátima Bosch durante el evento de imposición de bandas de Miss Universo 2025 en Tailandia.

Miles de fanáticos del certamen han expresado su indignación en redes sociales, exigiendo que la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) sancione o destituya al presentador por su conducta.

¿Organización Miss Universo sandionará a Nawat Itsaragrisil?

Ante la creciente presión mediática, la Organización Miss Universo emitió un comunicado oficial en el que reafirmó su compromiso de trabajar de forma conjunta con la comunidad anfitriona, la Organización Miss Grand International (MGI) y las autoridades tailandesas para garantizar el éxito del certamen.

El comunicado, firmado desde Bangkok, anunció que una delegación encabezada por el director ejecutivo de MUO, Mario Búcaro, viajará a Tailandia para fortalecer la cooperación con los organizadores locales y asegurar la correcta realización del concurso.

¿Nawat Itsaragrisil será removido de su cargo en Miss Universo?

Sin embargo, en ningún momento se mencionó la posibilidad de sancionar o remover de su cargo a Nawat Itsaragrisil, quien también funge como director de Miss Universe Thailand. Este personaje llamó “tonta” a Fátima Bosch y le gritó públicamentemientras ella intentaba defenderse ante un malentendido relacionado con la organización del evento.

Esta omisión ha generado aún más inconformidad entre los seguidores del certamen, quienes consideran que el silencio de MUO podría interpretarse como una falta de apoyo hacia Fátima Bosch y hacia los valores de respeto y empoderamiento que Miss Universo promueve.

Mientras tanto, miles de fans alrededor del mundo esperan una pronta respuesta y acciones concretas por parte de la organización para resolver el conflicto y garantizar un ambiente digno para todas las participantes.