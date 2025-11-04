El Gran San en Bogotá le cumplirá el sueño de ser modelos a 25 mujeres con discapacidad

Hablar de moda en Bogotá, es hacer un apartado en el enorme aporte del Centro Comercial Gran San, ubicado en el sector de San Victorino, vitrina comercial con más de 2.500 locales, que el próximo miércoles 5 de noviembre se transformará nuevamente en pasarela, pero en esta ocasión con un evento en el que algunas mujeres con discapacidad tendrán la oportunidad de ser modelos por un día.

Más allá de los conocidos madrugones y todo lo relacionado con las masivas ventas que se hacen allí, este comercio se ha caracterizado por extender la labor de los comerciantes a nuevas aristas, realizando encuentros como la Feria de la Confección, la cual ya acumula trece ediciones, y en la que se mezcla el mundo textil con el del entretenimiento.

Ahora, la inclusión y la belleza diversa se toman este espacio con una pasarela en la que resaltaran 25 mujeres con discapacidad, vidual, auditiva, intelectual o multiple; quienes modelaran una serie de outfits diseñados para resaltar sus personalidades, en procura de promover la inclusión.

La cita será el próximo miércoles 5 de noviembre en las instalaciones de este centro comercial ubicado en la carrera 10 con calle 9 - 37; a las 11.30 a.m

Cabe acotar que este evento se suma a la aparición de El Gran San en reconocidos eventos de la moda como, Nariñotex 2025,que se hizo en el cierre del mes de agosto, suceso en el que contó con 52 stands; y Colombiamoda,en la que 14 marcas estarán presentes en el Pabellón Azul y el Hall Central, dentro de ellas: American Wolf, Mistika, Lovers Jeans, Glox, Click Five, All People, entre otras.