¿Problemas legales? Melissa Gate de ‘La casa de los Famosos’ afirmó que la citaron en Fiscalía

Melissa Gate no volverá a los reealitys y esta fue su razón

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate continúa acaparando la atención de sus seguidores. La creadora de contenido confirmó que regresará a la pantalla, esta vez en un reality internacional, noticia que despertó curiosidad y todo tipo de reacciones en redes sociales.

La exparticipante del exitoso formato colombiano anunció que hará parte de “Alofoke”, un reality producido en República Dominicana y considerado la competencia directa de “La Mansión de Luinny”, programa en el que actualmente participan Yina Calderón y Karina García.

Según explicó Melissa, su decisión de aceptar esta nueva propuesta se debe a su deseo de ampliar su alcance fuera del país y fortalecer su carrera como figura pública.

“Hablé con mi mánager y le dije: ‘qué tal si de pronto vamos a la mitad, no sé, hacer una visita’, pero me quieren hasta la final y no sé qué pase”, comentó la influenciadora en una transmisión en vivo.

Sin embargo, la emoción por su nuevo proyecto se vio opacada por una inesperada revelación: Melissa aseguró que deberá presentarse ante la Fiscalía en los próximos días.

“Lo que pasa es que tengo una audiencia a la que me citaron en Fiscalía. No sé quién fue el pato que me citó, pero me toca presentarme como el 24. No sé si las fechas me dan, ahí les dejé el chismecito completo para que estén enteradas”, contó la creadora de contenido.

Hasta el momento, Melissa Gate no ha revelado los motivos de la citación, lo que ha generado incertidumbre entre sus fanáticos, quienes se preguntan si esta situación podría interferir con su participación en el nuevo reality internacional.