¿Adiós fajas? Yina Calderón se va de Colombia y dejará atrás importante proyecto

El nombre de Yina Calderón es nuevamente centro de la polémica luego de lo sucedido en su pelea en ‘Stream Fighters 4′, evento del streamer WestCol, en el que la ‘sayayina’ se bajó del ring a los 20 segundos en su pelea contra Valdiri. Tras esta situación, la creadora de contenido fue convocada para ser parte de la nómina de un reconocido reality en el extranjero, por lo que tuvo que decirle adiós a uno de sus proyectos.

Tras lo sucedido en el vento, Calderón decidió emitir un comunicado en el que dio a conocer las razones que la llevaron a renunciar al combate; algo que dio a conocer por medio de su programa digital ‘Escándalo TV’.

“Yo no me retiré, fue el juez el que terminó la pelea por nocaut técnico. Es el árbitro el que la para, yo no. (...) Yo no lo tenía planeado, yo me preparé, pagué un profesor y subí 10 kilos de peso. (...) Yo siento que la gente debe entender que yo fui la que más apoyó el evento, la que más alboroto hizo para que el MedPlus se llenara”, afirmó huilense.

“Sin mí hubiera sido imposible que se llenara el MedPlus y que a WestCol se le conectaran más de cuatro millones de personas. (...) Yo iba a pelear, y cuando yo salí en mi entrada todos empezaron a abuchearme, todos mis ‘haters’ estaban ahí. (...) Valdiri parecía un perro, estaba tirando baba, y me di cuenta de que había varias preferencias en el camerino y en el contrato. (...) El profesor de Andrea no le enseñó a manejar la furia. (...) Esperé el primer round y me retiré, esa vieja tiene la fuerza de un hombre”, añadió.

Justamente mediante su formato la empresaria de fajas sorprendió a sus fans al dar a conocer que será parte de ‘La mansión de Luinny’, concurso que se realizará en República Dominicana, por lo que tendrá que decirle adiós a su programa por algunos meses y lo hizo saber con el siguiente mensaje:

“Quiero me entiendan, el motor de ‘Escándalo TV’ soy yo, y lo hago con mucho cariño porque me encanta generar contenido. Tomé la decisión de hacerlo por temporadas, así cada vez que se transmita yo puedo estar. No es un adiós, es un hasta que regrese al igual, no será mucho tiempo. Prometo que volveré recargada”, afirmó Yina.