Entretenimiento

Carolina Cruz se ausentó de su trabajo en Día a Día por una ‘escapadita’ romántica con su pareja

La presentadora ha compartido detalles de este especial descanso en sus redes sociales.

Carolina Cruz mostró el personaje que le quitaría el puesto a Juan Diego Vanegas
Carolina Cruz Tomada de las redes sociales de Día a día y Carolina Cruz
Por Valentina Gómez

La reconocida modelo y presentadora Carolina Cruz se ha convertido en una de las figuras más queridas de la farándula colombiana, gracias a su amplia trayectoria en la televisión y a la cercanía que mantiene con su público cada mañana a través de la pantalla de Caracol Televisión.

Le puede interesar: Expresentador de RCN revive el tema de los “gatos muertos” con Abelardo De la Espriella y le hizo pedido especial

Recientemente, la también empresaria sorprendió a sus seguidores al revelar el motivo de su ausencia en el programa matutino: se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su pareja sentimental, Jamil Farah.

La última aparición de Cruz en el canal fue el 31 de octubre, cuando los presentadores celebraron con entusiasmo el tradicional Viernes Locochón y la fiesta de Halloween, luciendo coloridos atuendos inspirados en las décadas de los 70 y 80.

Sin embargo, desde el 4 de noviembre, la vallecaucana decidió tomarse un descanso y emprender un viaje a España, donde ha compartido con sus más de siete millones de seguidores en Instagram los momentos más especiales de esta escapada romántica. “La primera de muchas”, escribió la presentadora junto a una galería de fotos en las que se le ve recorriendo Madrid y Barcelona, visitando museos, iglesias y restaurantes típicos.

Farah, por su parte, también ha aprovechado para dedicarle tiernas palabras a su compañera: “Mi persona favorita” y “Barcelona y ella. Te amo”, fueron algunos de los mensajes con los que expresó su amor durante el viaje.

Este descanso llega poco después de que Carolina celebrara Halloween junto a sus hijos, Matías y Salvador, quienes se disfrazaron de dinosaurio y Venom, respectivamente. “Estos días se han vuelto los más especiales”, escribió la presentadora, dejando claro que tanto la familia como el amor son sus principales fuentes de felicidad.

Tags

Lo que debe saber

Lo Último