Carolina Cruz se ausentó de su trabajo en Día a Día por una ‘escapadita’ romántica con su pareja

La reconocida modelo y presentadora Carolina Cruz se ha convertido en una de las figuras más queridas de la farándula colombiana, gracias a su amplia trayectoria en la televisión y a la cercanía que mantiene con su público cada mañana a través de la pantalla de Caracol Televisión.

Recientemente, la también empresaria sorprendió a sus seguidores al revelar el motivo de su ausencia en el programa matutino: se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su pareja sentimental, Jamil Farah.

La última aparición de Cruz en el canal fue el 31 de octubre, cuando los presentadores celebraron con entusiasmo el tradicional Viernes Locochón y la fiesta de Halloween, luciendo coloridos atuendos inspirados en las décadas de los 70 y 80.

Sin embargo, desde el 4 de noviembre, la vallecaucana decidió tomarse un descanso y emprender un viaje a España, donde ha compartido con sus más de siete millones de seguidores en Instagram los momentos más especiales de esta escapada romántica. “La primera de muchas”, escribió la presentadora junto a una galería de fotos en las que se le ve recorriendo Madrid y Barcelona, visitando museos, iglesias y restaurantes típicos.

Farah, por su parte, también ha aprovechado para dedicarle tiernas palabras a su compañera: “Mi persona favorita” y “Barcelona y ella. Te amo”, fueron algunos de los mensajes con los que expresó su amor durante el viaje.

Este descanso llega poco después de que Carolina celebrara Halloween junto a sus hijos, Matías y Salvador, quienes se disfrazaron de dinosaurio y Venom, respectivamente. “Estos días se han vuelto los más especiales”, escribió la presentadora, dejando claro que tanto la familia como el amor son sus principales fuentes de felicidad.