Wally señaló a Néstor Morales de hacer “prensa servil a la oligarquía”, tras triunfo en consulta del Pacto Histórico

El pasado domingo 26 de octubre, el Pacto Histórico convocó a los colombianos para la consulta del partido para definir sus candidatos al Senado, la Cámara de Representantes y la Presidencia; siendo Iván Cepeda el ganador en esta última opción, por encima de Daniel Quintero y Carolina Corcho. Por parte del Senado, Walter Rodríguez, más conocido como Wally, fue uno de los grandes triunfadores, creador de contenido que le respondió a un duro ataque al periodista Néstor Morales.

Tras la jornada electoral, Wally obtuvo 145.000 votos, por lo que encabezara la lista de candidatos del partido del presidente Petro; algo que fue tema de conversación en el programa ‘Mañanas Blu’ dirigido por Néstor Morales, periodista que comparó a Rodríguez con Laura Gallego, exseñorita Antioquia que dio unas polémicas declaraciones respecto a Petro y Daniel Quintero

“Es el símbolo de la precariedad de la altura; el señor montó candidaturas en contra de quienes creemos legítimamente que esa es la pobreza intelectual. (...) Hay 160.000 votos, eso sacaba antes alguien que se dedicaba a estudiar. (...) Esa cultura narco está también en el petrismo, ese señor Wally no es lo mismo que la ahora exseñorita Antioquia Laura Gallego. (...) El impresentable señor Wally es un bárbaro tiktoker”, afirmó Morales.

Wally al Senado

Tras estas contundentes declaraciones, Wally decidió salir a responderle a Morales, manteniendo su compromiso por mostrarse como una alternativa de la política tradicional:

“Todavía no soy senador y Néstor Morales ya me está tratando de narco poniendo en riesgo mi vida. Esta es la altura del debate que plantea la derecha y su prensa servil a la oligarquía, este es el nivel de respeto que piden a través del lenguaje. ¡No caeremos en provocaciones! Vamos a trabajar porque las listas del Pacto Histórico al Congreso en el 2026 sean las más votadas en Colombia", fue la contundente respuesta de Wally.