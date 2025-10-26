Consulta del Pacto Histórico 2025: así avanzan las elecciones para definir la carta presidencial de la coalición

Este domingo 26 de octubre de 2025, Colombia vive una jornada electoral decisiva para el Pacto Histórico, la principal coalición de gobierno. A través de una Consulta Interpartidista, el movimiento busca definir a su precandidato presidencial de cara a la gran alianza del “Gran Frente Amplio” en marzo de 2026, así como el orden de las listas cerradas que competirán por escaños en el Congreso de la República.

Más de 39 millones de ciudadanos están habilitados para participar en esta votación abierta, que permitirá a cualquier colombiano ejercer su derecho con solo presentar su cédula. Pese a la relevancia del evento, la jornada ha estado marcada por controversias legales, renuncias de última hora y dificultades logísticas que han elevado la incertidumbre en torno a sus resultados.

Tres tarjetones, tres decisiones cruciales

Los votantes reciben tres tarjetones al acercarse a las urnas:

Rosado: define al precandidato único del Pacto Histórico.

define al precandidato único del Pacto Histórico. Naranja: establece el orden de la lista cerrada al Senado.

establece el orden de la lista cerrada al Senado. Verde: determina el orden de las listas a la Cámara de Representantes por departamento.

La disputa presidencial interna

El primer tarjetón concentra las miradas. En él figuran Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, aunque este último renunció oficialmente a la contienda al considerar que el proceso podría generar “incertidumbres jurídicas” sobre su eventual participación en marzo de 2026.A pesar de ello, su nombre permanece en el tarjetón porque las papeletas ya estaban impresas. La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que los votos por Quintero sí serán contabilizados, lo que deja abierta la pregunta de cómo interpretará la coalición esos resultados.

Reconfiguración del Congreso

En el tarjetón naranja, los electores eligen entre 145 aspirantes al Senado. El orden final de la lista del Pacto Histórico se definirá por el número de votos obtenidos, lo que determinará quiénes ocuparán los primeros puestos en las elecciones legislativas de marzo. Por acuerdo interno, la lista estará encabezada por la representante María José Pizarro.

De manera similar, el tarjetón verde permite seleccionar a los candidatos que liderarán las listas a la Cámara de Representantes, fortaleciendo el peso del voto regional y la representación departamental dentro de la coalición.

Incidentes y desarrollo de la jornada

El día electoral inició con la apertura oficial de urnas a las 8:00 a. m. y la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) en todo el país. Sin embargo, la calma se vio interrumpida en algunos puntos:

9:35 a.m.: una turba destruyó y quemó el material electoral en la Institución Educativa del corregimiento de Rocha (Arjona, Bolívar) .

una turba destruyó y quemó el material electoral en la . 9:32 a.m.: se reportó la instalación del PMU en Barranquilla .

se reportó la instalación del PMU en . 9:02 a.m.: el registrador Hernán Penagos lideró la instalación del Puesto de Mando Unificado nacional.

el registrador lideró la instalación del Puesto de Mando Unificado nacional. 7:55 a.m.: el presidente Gustavo Petro anunció que saldría temprano a votar.

Una consulta entre tensiones y expectativas

La jornada del Pacto Histórico no solo definirá nombres y listas, sino también el nivel de cohesión interna de una coalición que busca mantenerse como fuerza dominante en el escenario político colombiano. Los resultados serán determinantes para el camino hacia 2026, en medio de un contexto marcado por debates sobre legitimidad, participación y liderazgo dentro del bloque oficialista.