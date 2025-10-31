Mike Bahía sorprendió a Greeicy con tardío, pero amoroso regalo de cumpleaños

Cali, tierra de cantantes y artistas, vio nacer hace 33 años a Greeicy Rendón, artista que a la fecha es una de las colombianas más reconocidas en el exterior en lo referente al pop, el reguetón y el tropical. Justamente la vallecaucana estuvo de cumpleaños recientemente, algo que llenó de alegría a su pareja y padre de su hijo, Mike Bahía, quien le dio un tardío pero amoroso detalle.

Ya son 23,6 millones de seguidores los que acumula la intérprete de ‘Los besos’, quien venía pasando por un duro momento en su vida antes de dar su vuelta al sol; luego de que su padre fuese capturado por una presunta responsabilidad en los delitos de secuestro simple y tortura, al ser asociado con unas aparentes represarías que habría tomado en contra de unos empleados de la cantante investigados por el robo del que fueron víctimas los artistas en su finca en Río Negro Antioquia.

Greeicy IG: Fundación Con Cora

Dejando atrás esta dura situación Greeicy celebró un nuevo año de vida y, aunque se demoró un poco, recibió una amorosa serenata de su hijo y un mensaje cargado de amor y de apoyo por parte de Mike

“Te regalo momentos que no se pueden comprar y que nadie podrá borrar de nuestros recuerdos. Te regalo todo lo que tú me das a mí: plenitud, el deseo de seguir caminando juntos en la misma dirección, tomados de la mano, en la tormenta, en la bendición, en la abundancia y en la escasez“, expresó Bahía.

“Mi regalo eres tú reflejada en mí, en mi intención de ser tu compañero, el que necesitas, el que elige cada día amarte y construir contigo. Eso, amor, es lo que te regalo hoy y siempre. Sé que cumpliste ayer, pero este mensaje no es creado para cumplirte, sino para recordarte como cada día que tengo la fortuna de despertar a tu lado", añadió.