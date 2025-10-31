Cae en México presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes B King y Regio Clown

La Fiscalía del Estado de México confirmó en la noche del 30 de octubre la captura del presunto autor intelectual del asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, llamado DJ Regio Clown. Ambos artistas fueron hallados desmembrados el pasado 22 de septiembre en un paraje de Cocotitlán, junto a la carretera México-Cuautla.

De acuerdo con los medios El País de México y El Universal, el detenido fue identificado como Christopher, alias “El Comandante”, señalado de haber planeado y coordinado el homicidio tras la desaparición de los DJs el 16 de septiembre, cuando fueron vistos por última vez en un gimnasio de Polanco, en Ciudad de México. Inicialmente, las autoridades encontraron los cuerpos el 17 de septiembre en una zona rural de Tlalmanalco, y las pistas apuntaron a un vehículo Mercedes Benz gris, registrado en cámaras de seguridad transportando a las víctimas desde Polanco hasta Iztapalapa.

La detención de “El Comandante” se suma a la de dieciséis personas, en su mayoría extranjeras, por su presunta relación con el crimen. La principal línea de investigación indica que los asesinatos estarían relacionados con la distribución y comercialización de narcóticos en eventos musicales, como la fiesta “Independence Day. Sin Censura”, celebrada el 14 de septiembre, en la que participó B King.

Durante la investigación, el periodista mexicano Carlos Jiménez reveló mensajes enviados por Regio Clown a su pareja antes de desaparecer. En ellos, mencionaba que se reuniría con “el Comandante” y un hombre identificado como “Mariano escolta”, presunto colaborador. “Me cuidaré mucho, no confío en nadie, pero hay que hacer negocios”, escribió el DJ, según los chats divulgados.

Por su parte, el mánager de B King, Juan Camilo Gallego, confirmó que los músicos habían salido a entrenar en un gimnasio Smartfit en avenida Masaryk y que su última comunicación ocurrió hacia las 4:36 p.m., cuando Sánchez mencionó que iría a almorzar con amigos de Regio.

En el caso también hay cuatro detenidos adicionales, identificados como Angélica Irais “N”, Luis Alberto “N”, José Luis “N” y Jaime “N”, recluidos en el penal de Chalco. Según la Fiscalía, estarían vinculados a la organización criminal Unión Tepito y habrían colaborado en el traslado y ocultamiento del vehículo gris, donde se hallaron rastros de ADN de Bayron Sánchez y evidencias genéticas que comprometen directamente a los acusados.