Pilas: Si le gusta disfrazar el carro tiene que tener cuidado porque podría exponerse a una sanción

Condiciones para disfrazar el carro en Halloween o el Día de las brujas

Por estos días es común ver vehículos disfrazados, pintados o con diferentes tipos de decoración, con motivo del Día de las brujas o Halloween. Sin embargo, es clave tener en cuenta las posibles situaciones en las que se enfrentaría a una sanción por parte de las autoridades de tránsito.

Si bien no está prohibido por el Código Nacional de Tránsito que le ponga decoraciones al carro en el exterior o le pinte algunas partes o le simule telarañas, sí hay consideraciones que tiene que tener en cuenta.

¿Se pueden disfrazar los carros para Halloween en Colombia?

A través de las redes sociales, el creador de contenido de autos, Juan Andrés Arenas, explicó si es posible o no hacerle decoraciones a los vehículos sin violar la ley y tener que pagar una multa.

Es importante que tenga en cuenta que que hay adecuaciones o modificación que altere los sistemas de seguridad del vehículo o la visibilidad de la matrícula si podría exponerse a una sanción.

Independientemente de la decoración que usted decida ponerle a su vehículo, la placa siempre tiene que estar visible, así como los vidrios panorámicos, no deben llevar tintes ni objetos que alteren su visibilidad.

Además, es importante que evite cubrirle los faros, stops o las direccionales con objetos o tintes que puedan afectar su visibilidad a cualquier hora del día.

Si por alguna razón comete uno de estos errores se expone a una multa de hasta 8 salarios mínimos legales vigentes.

Respecto a la modificación del color o parte de su estructura, esto no se puede hacer sin antes comunicarlo a las autoridades.