Entretenimiento

Pilas: Si le gusta disfrazar el carro tiene que tener cuidado porque podría exponerse a una sanción

Si es de los que le gusta disfrazar el carro esto es lo que debe saber para no ganarse una sanción.

¿Se pueden disfrazar los carros en Colombia?
Condiciones para disfrazar el carro en Halloween o el Día de las brujas Disfrazar los carros. (Foto: Captura de video Instagram @juanandrescsm 29 de octubre de 2025) (Captura de pantalla.)
Por Ariadne Agamez Lombana

Por estos días es común ver vehículos disfrazados, pintados o con diferentes tipos de decoración, con motivo del Día de las brujas o Halloween. Sin embargo, es clave tener en cuenta las posibles situaciones en las que se enfrentaría a una sanción por parte de las autoridades de tránsito.

Si bien no está prohibido por el Código Nacional de Tránsito que le ponga decoraciones al carro en el exterior o le pinte algunas partes o le simule telarañas, sí hay consideraciones que tiene que tener en cuenta.

También le puede interesar: Estos son los disfraces preferidos por los colombianos para el Día de las brujas o Halloween

¿Se pueden disfrazar los carros para Halloween en Colombia?

A través de las redes sociales, el creador de contenido de autos, Juan Andrés Arenas, explicó si es posible o no hacerle decoraciones a los vehículos sin violar la ley y tener que pagar una multa.

Es importante que tenga en cuenta que que hay adecuaciones o modificación que altere los sistemas de seguridad del vehículo o la visibilidad de la matrícula si podría exponerse a una sanción.

Independientemente de la decoración que usted decida ponerle a su vehículo, la placa siempre tiene que estar visible, así como los vidrios panorámicos, no deben llevar tintes ni objetos que alteren su visibilidad.

Además, es importante que evite cubrirle los faros, stops o las direccionales con objetos o tintes que puedan afectar su visibilidad a cualquier hora del día.

Si por alguna razón comete uno de estos errores se expone a una multa de hasta 8 salarios mínimos legales vigentes.

Respecto a la modificación del color o parte de su estructura, esto no se puede hacer sin antes comunicarlo a las autoridades.

Tags

Lo que debe saber

Lo Último