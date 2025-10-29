Estos son los disfraces preferidos por los colombianos para el Día de las brujas o Halloween

Cuando llega el Día de las brujas o Halloween, la creatividad y el consumo son protagonistas en una de las temporadas más esperadas tanto por niños como por adultos. Según la más reciente encuesta de Fenalco 2024, el 73 % de los colombianos tiene planeado participar de esta fecha, lo que equivale a tres de cada cuatro ciudadanos.

Además, en la mayoría de los hogares se preparan con anticipación para asistir a fiestas, salir a pedir dulces o simplemente compartir en familia.

Los disfraces preferidos para el Día de las brujas

De acuerdo con Tiendanube, plataforma líder en comercio electrónico para emprendedores y pymes, el ticket promedio de compra durante las dos semanas previas al Día de la brujas o Halloween alcanzó los 142.964 pesos, con una fuerte demanda de disfraces de superhéroes, guerreras K-pop y versiones de calabazas especialmente diseñadas para mascotas.

Con estas tendencias se evidencia una mezcla entre la cultura pop, la tecnología y el humor.

El análisis también muestra diferencias por regiones. Bogotá, con un gasto promedio de 187.590 pesos, lidera las compras de disfraces inspirados en superhéroes; Antioquia, con 198.307 pesos, se inclina por los personajes de animé; mientras que en Cesar, Bolívar y Atlántico, con promedios entre 114.000 pesos y 188.000 pesos, predominan los disfraces femeninos con temáticas variadas.

“Halloween se ha convertido en una de las fechas más dinámicas para el comercio electrónico en Colombia. Cada vez más personas realizan sus compras en línea, desde disfraces hasta dulces y decoración, lo que demuestra la consolidación del canal digital como uno de los principales motores del consumo en el país”, dijo Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.

Sin duda, el Día de las brujas o Halloween se consolida como una fecha clave para el comercio colombiano, donde las plataformas digitales, los emprendedores y las familias se unen en torno a la imaginación y las nuevas tendencias.