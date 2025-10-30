Luisa Fernanda W y Pipe Bueno mostraron desacuerdo que tienen con la profesión que quieren para sus hijos

La creadora de contenido, Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno, conforman una de las parejas más queridas de Colombia, no solo por lo relacionado con su idilio, también por la cotidianidad de sus hijos Máximo y Domenic. Justamente estos ‘tortolitos’ hablaron de sus retoños y dejaron atónitos a miles de sus fans al revelar la profesión que les gustaría que tuvieran.

Este 2025 ha sido uno de los años más movidos en las carreras de Pipe y ‘Lu’, debido a que tomaron una de las decisiones más difíciles de su existir, dejar atrás Colombia para radicarse en México, más precisamente en una de las zonas cotizadas de CDMX, Polanco.

Desde que están en el país manitos, ambos han estado trabajando y concretando costosas pautas publicitarias con marcas de renombre como Mercado Libre, compañía con la que hicieron una campaña en la que estaba de por medio una presunta ruptura amorosa; algo que no solo impulsó los números de la empresa, también la de estos dos personajes.

Justamente en medio de sus redes sociales, ambos hicieron una dinámica de preguntas y respuestas, en la que hablaron del futuro de sus dos ‘hijitos’, algo que para ‘Pipecito’ debería estar asociado con la música; aunque Luisa quiere algo diferente.

“A mí me encantaría que ellos fueran cantantes por muchas cosas, dentro de ellas, que a mí me gusta la música y que yo amo este arte, y si a ellos les gusta yo amaría eso. También hay un plus, que yo tengo un camino recorrido y con ello le podría ayudar a mis hijos con todo el amor del mundo. Cabe resaltar que el cariño de la gente no alcanza el dinero para comprarlo, pero puedo aportarle un poco de la experiencia”, afirmó Pipe.

“Yo también estoy un poco alineada con eso; pero algo que yo amaría sería ver a uno de mis hijos siendo médico. Que sea doctor de cualquier especialidad; me parecería hermoso”, expresó Luisa.