Los hermanos de Latin Mafia harán vibrar a Bogotá con su gira “Aún te odio y te extraño mucho”

El trío mexicano Latin Mafia se prepara para encender el Movistar Arena con su gira “Aún te odio y te extraño mucho Tour”, un espectáculo que combina pop latino, sonidos urbanos y una puesta en escena diseñada para conectar a toda una generación.

El show, que se realizará el jueves 6 de noviembre, marca el debut del grupo en Colombia en formato de gran escenario. La cita promete una experiencia en vivo cargada de energía, emoción y comunidad.

Latin Mafia ha consolidado un fenómeno musical que trasciende fronteras: con más de 160.000 entradas vendidas en sus presentaciones en Estados Unidos y México, y 7,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, el trío se posiciona como una de las propuestas más sólidas del nuevo pop latino. Entre sus temas más reconocidos se encuentran “Patadas de Ahogado”, “Julieta” y “No Digas Nada”, canciones que se han convertido en himnos para sus seguidores.

Producido por Breakfast Live, el concierto promete una puesta en escena de primer nivel, con momentos cargados de emoción y una atmósfera íntima pese a la magnitud del recinto. “Cada nota se comparte y cada coro se convierte en comunidad”, ha sido la premisa del tour que ha recorrido varios países.

Para los fanáticos colombianos, la fecha en Bogotá será una oportunidad única para vivir de cerca a tres hermanos que han logrado transformar su conexión familiar en una energía musical que se siente viva en cada interpretación.

Ficha del evento:

Lugar: Movistar Arena – Bogotá

Movistar Arena – Bogotá Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025

Jueves 6 de noviembre de 2025 Entradas: disponibles en www.tuboleta.com

Latin Mafia llega a Colombia para demostrar que el pop latino está en plena evolución, y que su propuesta, cargada de honestidad, emoción y ritmo, sigue marcando el pulso de una nueva generación musical.